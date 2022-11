Juntaron firmas para echar a una figura de Telefe: de quién se trata

Las redes sociales estallaron contra una periodista de Telefe. De quién se trata y por qué piden su expulsión del canal.

Una reconocida periodista de espectáculos que trabaja en Telefe vive días complicados a raíz de los comentarios de los televidentes. Se trata de Laura Ubfal, quien fue repudiada por varias actitudes suyas en el debate de Gran Hermano, motivo por el cual juntaron firmas para que sea despedida.

"El público le está haciendo la espontánea a Laura Ubfal para expulsarla de la casa. Esto en el debate no los van a escuchar", indicó Ángel De Brito en LAM por América TV, haciéndose eco de la situación. A lo dicho por el conductor, la panelista Estefi Berardi sumó detalles sobre lo ocurrido con Ubfal.

"Están todos enojados porque dicen que Laura está enojada con todo el mundo, que se queja de cualquier cosa", dijo. La petición lleva más de 26 mil firmas y en teoría, se necesitan 35.000 para cumplir el objetivo. Aún así, a De Brito no le gustó nada la movida de la gente para con su colega.

La cantidad de firmas que lleva la petición contra Laura Ubfal

"Laura Ubfal será la próxima expulsada de la casa de Gran Hermano y acá estoy viendo la petición de la que estoy absolutamente en contra. No solo porque no me gusta que jodan con el trabajo, sino que me parece injusto", expresó. Lejos de caerle mal, la periodista que trabaja en Gossip por Net TV pidió que aumenten el límite de firmas.

"Laura redobla la apuesta y dice que le parece genial, dice que son pocas firmas y que junten 1 millón", reveló Pía Shaw, otra de las panelistas de LAM, quien recibió varios mensajes de Ubfal con respecto a este tema. Cabe destacar que solo será un reclamo de parte de los televidentes en las redes y la periodista no se irá de su rol como panelista del debate de Gran Hermano.

Gran Hermano 2022: quién hizo la nominación espontánea

Varios escenarios empiezan a abrirse dentro de Gran Hermano. A un mes de su estreno por la pantalla de Telefe, el reality empieza a desenmascarar las estrategias de juego de los participantes. En la cuarta semana de competencia, los problemas de convivencia y el deseo de "vengar" a los compañeros eliminados empezaron a salir a la luz. Tanto así que, días antes de la gala de nominación, una participante decidió hacer la espontánea.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la puede hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se dan 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

En esta semana en particular, se generó bastante incertidumbre sobre la nominación espontánea, ya que había muchos participantes en la mira e incluso varios se metieron al confesionario para intentar hacerla. Sin embargo, sola una participante logró adelantarse a sus compañeros y utilizar esta estrategia que, la semana anterior, usó Coti y le sirvió a la perfección para eliminar a Mora de la casa.

Finalmente, Santiago del Moro anunció en la emisión del martes 8 de noviembre, que la participante que realizó la nominación espontánea fue Lucila "La Tora", pero no mencionó a qué participantes sumó tres y dos puntos en contra. Además, la concursante también ganó la prueba del líder de la semana, motivo por que obtuvo la inmunidad y se aseguró una semana más en competencia.