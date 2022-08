Julieta Prandi con un pie fuera de América TV: ya se conocieron los posibles reemplazos

Según trascendió, el canal querría desvincular a la conductora de la señal y ya se barajaron algunos posibles reemplazos para ella en la grilla.

A poco más de un año de haber debutado en la pantalla de América TV con la conducción de Es Por Ahí, Julieta Prandi podría despedirse del programa. En medio de los intensos rumores de mala relación entre ella y su compañero, "El Tucu" López, trascendió que el canal tendría planes de desvincularla del ciclo.

Según informaron Mariana Brey y Jorge Rial en Argenzuela, ciclo que se emite por C5N, las intenciones de América serían finalizar el contrato con Prandi y poner a otra conductora en su lugar. Incluso, la panelista y el periodista dieron los nombres que habrían considerado desde la producción del ciclo de entretenimiento.

"Programa que está en la mira y ya tienen no sé si para cambiarlo, sacarlo o para cambiar de conductora. Encima los conductores se llevan mal: Es por ahí", empezó el informativo Jorge Rial. Luego, añadió: "Todo el mundo dice que se llevan mal los dos: Julieta Prandi y 'El Tucu' López. No tienen rating entonces se está pensando en cambiar de conductora".

En ese sentido, Rial confirmó que todavía no hay nada confirmado por parte del canal, pero que las opciones son o cambiar de conductora o estrenar un nuevo ciclo. "El nombre que está dando vueltas es Zaira Nara para llevarla a conducir Es Por Ahí u otro programa nuevo", sentenció en conductor de Argenzuela.

Julieta Prandi abandonó en vivo América TV y causó conmoción: "Me fui"

Julieta Prandi protagonizó un tenso momento en plena transmisión de América TV. Durante la emisión del pasado lunes 25 de julio, la conductora de Es Por Ahí debió abandonar el programa que lleva adelante y causó conmoción entre miles de televidentes.

En uno de los tramos del ciclo televisivo, la modelo que actualmente se desempeña como animadora empezó a mirar su celular y a dejar de prestarle atención a las cámaras. Su cara se transformó por completo y, de manera sorpresiva, se marchó del piso, dejando muchas dudas entre sus propios compañeros.

Luego de unos minutos de ausencia, contó el motivo por el que se fue de la transmisión. "¿Saben lo que me pasó? ¿Les puedo contar un problema doméstico?", le consultó Prandi a la producción del programa para saber si tenía el visto bueno de explicar lo que le había pasado.

Ante la mirada de "El Tucu" López, Guido Zaffora y del resto de sus compañeros de trabajo, la presentadora dio detalles del problema que le comunicaron que tuvo en su casa: "Se me inundó el living, llovió y había algo en el techo al parecer". Y especificó: "Había un charco de agua que caía del techo cuando me fui, entonces hay una gotera seguramente, pero no sé qué está pasando ahora en mi casa".

En tanto, Julieta Prandi destacó que su pareja Emanuel Ortega la llamó para avisarle que varios ambientes de su casa estaban llenos de agua, producto de la tormenta que hubo en Capital Federal y gran parte de la provincia de Buenos Aires. "Encima Emanuel me dice: ‘Acabo de secar la mesa’, y yo: ‘¿cómo que la mesa?’. Él se tenía que ir a grabar, pero me dijo: ‘Fijate que hay alguna pérdida'", reveló.