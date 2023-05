Julieta Poggio destrozó a una figura de El Nueve, tras su pelea con Romina: "Nefasta"

Julieta Poggio se enfureció con una reconocida figura de El Nueve, tras los rumores de pelea que circularon con Romina Uhrig.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), se enfureció con una figura de El Nueve, justo después de que se filtraran los rumores de distanciamiento con Romina Uhrig, quien también trabaja dentro del canal. Tras haber vivido un mal momento con esta persona, la bailarina hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, lo cual llamó la atención de muchos de sus fanáticos y de miles de usuarios de las redes sociales.

De acuerdo con estas versiones, Romina se habría enojado con Julieta debido a que ya no tienen un vínculo tan unido como antes. De un día para el otro, dejó de seguirla en Instagram. Aunque al rato volvió a seguirla, cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dio una llamativa respuesta que dejó en claro que su amistad ya no sería la misma. En medio de todo esto, Julieta publicó un video contando el desagradable episodio que vivió en El Nueve.

"Ya saben los que me conocen que yo nunca salgo por nada, por más que me quieran pinchar o buscar bardo. Quiero salir a responderle a esta señora, que tuve que googlear su nombre porque no sé ni quién es. Me pareció tan nefasta la nota que me hicieron en su programa, tan fea, diciendo que yo soy una maleducada por no sacarme un caramelito de miel que estaba comiendo", comenzó Julieta, en referencia a una periodista del canal que la criticó luego de haberla entrevistado.

"Yo soy súper responsable. Estaba llegando un poco tarde porque había tráfico y me estaba comiendo un caramelito de miel. Maleducada sos vos, porque yo estaba llegando tarde a Georgina y les dije que no podía dar la nota y les chupó un huevo. Te ponen la cámara en la cara, te enchufan el micrófono y yo contesté todo cortito siendo educada, nunca trataría mal a nadie. Les tuve que decir que me iba", sostuvo la joven.

Se trata de Ana Laura Román, quien persiguió a Julieta para hacerle una nota, mientras la "hermanita" se dirigía al programa de Georgina Barbarossa a dar otra entrevista. Más tarde, la periodista la tildó de maleducada por haberle hablado con el caramelo en la boca, a lo que Julieta aclaró que, como se había quedado sin voz tras el show de Fuerza Bruta que hizo, estaba comiendo un caramelo de miel para recomponer sus cuerdas vocales.

Y agregó que los periodistas de El Nueve le pusieron la cámara en la cara e intentaron rebajarla durante toda la nota. "¿Quién sos vos, Ana Laura, para rebajar a una piba de 20 años que está luchando por sus sueños, y les decís a Betiana Blum 'pobre esta mujer, que tiene que trabajar con esta mina?'. ¿Vos qué haces? ¿Cuáles son tus logros en tu vida? Porque yo estoy cumpliendo mi sueño y que un productor como Muscari haya visto potencial en mí, es una locura para mí?", agregó, furiosa.

"¿Por qué tenes que rebajar el trabajo de una piba de 20 años, diciendo que los de Fuerza Bruta con suerte me llamaron. La verdad que me calenté con esta señora porque no me conoce y son muy haters todos en el programa. ¿Quiénes son ustedes para increparme en la calle y obligarme a que me saque mi caramelito de miel?", concluyó Poggio.

Qué dijo Ana Laura Román sobre Julieta Poggio

Al mostrar la nota que le hicieron en El Nueve, todos los periodistas del canal criticaron a Julieta por no haberles dado la nota que esperaban. Ana Laura Román fue quien desató las mayores críticas contra bailarina, a quien no solamente describió como "maleducada", sino que también cuestionó su trabajo como actriz.

"Primero, maleducada, con un caramelo en la boca. Además contestó tipo telegrama. En este medio, lamentablemente, se le da vida a gente que, para mí, el único valor que tiene es haber estado en Gran Hermano maquillándose. Que esté ahora en Fuerza Bruta... pobre Betiana Blum, que tiene que compartir una obra de teatro con ella", declaró Román.