Julieta Poggio contó toda la verdad sobre su "pelea" con Romina: "Cualquiera"

Julieta Poggio contó su verdad sobre las versiones de pelea con Romina Uhrig, luego de que la exdiputada la dejara de seguir en Instagram.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), contó toda la verdad sobre la polémica con Romina Uhrig, con quien mantuvo una fuerte amistad dentro de la casa que parecía tener un futuro prometedor afuera del reality. Julieta, Romina y Daniela Celis se mostraban sumamente unidas e incluso llegaron a hacerse un tatuaje juntas para inmortalizar su amistad, pero una reciente jugada de la exdiputada puso al vínculo en la cuerda floja.

Todo parecía marchar bien hasta que, de un día para el otro, Romina dejó de seguir a Julieta en Instagram. Esto llamó fuertemente la atención de sus fanáticos, ya que ambas "hermanitas" se mostraban inseparables. Cuando la exdiputada fue consultada sobre el tema, su respuesta generó muchas dudas y hubo quienes sospecharon que se había enojado con Poggio por motivos laborales. Ahora, Julieta dio su versión de las cosas.

"Sospecho que su distanciamiento tiene que ver con el streaming en Telefe, porque si mal no recuerdo la idea inicial era Romina, Daniela y Julieta más un hombre como integrantes", opinó un usuario de Twitter, y muchos estuvieron de acuerdo. Más tarde, la bailarina convesó en Biri Biri (República Z) y dijo que se sorprendió al ver que la había dejado de seguir. "Yo me quede pensando: '¿Qué hace, boluda? ¡Cualquiera!'", confesó Poggio.

"Yo no sé cómo la gente se dio cuenta quien se siguió con quién y quién se dejó de seguir. Yo soy cero pendiente a eso, nunca me daría cuenta que me dejó de seguir. Me avisaron mis seguidores, me empezaron a mandar mensajes", siguió la joven. Y admitió que, apenas se enteró, la llamó a la madrugada desesperada. "La llamé a las dos de la mañana, no me atendió, pero sé que es tan colgada que me podría haber pasado a mi también. Jamás me hubiera dado cuenta", cerró la bailarina.

Qué dijo Romina sobre la razón por la que dejó de seguir a Julieta

Por su parte, la exdiputada contó en Estamos en Una (Radio Botellón LP) la verdadera razón por la que dejó de seguirla. Según Romina, las personas que le manejan las redes sociales cometieron un error. "No sé qué pasó. No la seguía en mi Instagram pero no sé qué pasó. Estaba viendo el tema de las redes y me eliminaron mucha gente. Antes habían otras personas trabajando y se ve que no saqué a todos. No sé bien qué pasó, cayó Juli, un montón de clubes de fans que me dijeron que no los estaba siguiendo más...", comenzó.

Si bien aclaró que se trató de un error, confesó que su relación con Julieta ya no es la de antes, debido a que están las dos muy ocupadas. "Está todo bien con Juli, pero ahora no hablamos mucho ya como antes por temas de las dos, pero está todo bien. No hubo nada que me molestó de ella. Entiendo que ella está a full como yo también, pero sí es verdad que no hablamos como antes", cerró Uhrig.