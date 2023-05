Romina Uhrig y una noticia inesperada sobre Julieta Poggio: "No"

Romina Uhrig contó la verdad sobre los rumores de distanciamiento con Julieta Poggio, a quien dejó de seguir en las redes sociales.

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), rompió el silencio sobre su supuesta pelea con Julieta Poggio, con quien mantuvo una fuerte amistad dentro de la casa más famosa del país. De un día para el otro, la exdiputada dejó de seguir a Julieta en las redes, lo cual desató fuerte especulaciones por parte de sus seguidores, quienes se sorprendieron por este llamativo gesto. Ahora, Romina contó la razón por la que lo hizo.

Romina y Julieta se mantuvieron sumamente unidas hasta el final del reality. Junto con Daniela Celis, conservaron una fuerte amistad incluso una vez afuera de la casa. Su vínculo parecía tan fuerte que, además, llegaron a hacerse un tatuaje en conjunto en honor a su amistad y a su paso por la casa. Sin embargo, Uhrig dejó de seguir a la bailarina en Instagram, como si repentinamente hubiese pasado algo entre las dos.

La exdiputada estuvo presente en el programa de streaming Estamos en Una (Radio Botellón LP), en el que fue consultada al respecto. Cuando Lourdes Sánchez le preguntó por qué dejó de seguir a Poggio, Romina respondió: "No sé qué pasó. No la seguía en mi Instagram pero no sé qué pasó". Sánchez, no convencida con la respuesta de Romina, le preguntó: "¿Pero vos apretaste 'unfollow'?".

Uhrig respondió, en tono irónico, que fue "sin querer queriendo", pero que realmente no sabía qué fue lo que pasó. Acto seguido, explicó que se habría tratado de un error que cometió su equipo, que le maneja las redes sociales. "Estaba viendo el tema de las redes y me eliminaron mucha gente. Antes habían otras personas trabajando y se ve que no saqué a todos. No sé bien qué pasó, Cayó Juli, un montón de clubes de fans que me dijeron que no los estaba siguiendo más...", sumó la ex "hermanita".

Y agregó que se enteró por Julieta, quien la llamó en plena madrugada para preguntarle. "Yo me enteré esto por Juli. Anoche me empezó a llamar y yo estaba durmiendo, a las 2.30 tenía llamadas perdidas de ella. También me habló la presidenta del club de fans de Juli, Nachito, todos... Me fui a dormir súper temprano y cuando me levanté no entendía que pasó", agregó.

Sin embargo, hacia el final de la nota, Romina reconoció que su vínculo con Julieta ya no es el mismo. "Está todo bien con Juli, pero ahora no hablamos mucho ya como antes por temas de las dos, pero está todo bien. No hubo nada que me molestó de ella. Entiendo que ella está a full como yo también, pero sí es verdad que no hablamos como antes".

El futuro de Romina Uhrig en la televisión

Recientemente, Romina anunció que, dentro de muy poco, tendrá su propio programa de cocina. "Muy muy muy pronto se viene. ¿Adivinen qué? ¡La cocina de Romina!", les anunció a sus fanáticos. Esta noticia generó una gran felicidad entre sus seguidores, quienes saben que a la exdiputada le apasiona el mundo de la gastronomía. Por ahora, no se sabe por qué canal se emitirá este programa, pero se rumorea que no será por la pantalla de Telefe. "La cocina es algo que me gustó siempre. Mi idea es tener un programa de cocina, es algo que quiero y me gusta desde siempre. Estamos hablando para hacer algo de eso", declaró Uhrig en Socios del Espectáculo (El Trece).