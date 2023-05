El sobrino de Romina Uhrig reveló lo que ella no quería que se sepa: "No sean ingenuos"

Fabián volvió a referirse a su tía y opinó por qué se reconcilió con Walter Festa tras su separación.

Luego de haber compartido unos tensos días en la casa de Gran Hermano, la relación entre Romina Uhrig y su sobrino, Fabián, se volvió muy complicada. Tanto así que después de varios enfrentamientos públicos, el joven volvió a exponer a su tía públicamente.

Luego de que la exdiputada enfrentara fuertes rumores de romance con L-Gante y luego brindara una entrevista con Ulises Jaitt para contar que estaba muy bien con Festa. Sin embargo, Fabián fue letal al respecto.

A través de sus redes sociales, el joven hizo un contundente descargo al respecto: "Gente, no sean ingenuos. No se crean ese circo de L-Gante, Romina y Walter. Mucho ruido eso". Luego, añadió: "Walter Festa es el verdadero 'me cuelgo de Romina', la había dejado morir y ahora van juntos para todos lados. ¡Qué hombre! Les tiro la posta".

Cabe recordar que Romina se expresó sobre su reconciliación y especificó: "La verdad un 10. Me está acompañando en todo. Estamos muy bien como pareja. Veníamos de una separación, 5 meses antes de entrar a la casa. Era definitivo ya porque estábamos con el tema del divorcio y todo". Luego, sentenció: "La verdad es que mis 5 meses en la casa, nos sirvió a los dos un montón como pareja".

La inesperada respuesta de Romina cuando Walter Festa le propuso casamiento de nuevo

Romina Uhrig reapareció en la televisión y se animó a hablar de su acercamiento amoroso a Walter Festa, exintendente de Moreno con el que tuvo a sus hijas. La sorpresa estuvo en el medio de la entrevista, cuando Festa apareció y le propuso matrimonio a la exparticipante de Gran Hermano (Telefe), generando su total sorpresa.

Invitada a Mañanísima (Ciudad Magazine) Romina contó que actualmente volvió a convivir con Walter Festa para intentar darle una nueva chance a la relación y apostar a su familia. De forma inesperada, el exintendente de Moreno apareció en la nota y sorprendió a su pareja admitiéndole su amor al aire: "Estoy enamorado de ella desde el primer día".

Tras la sorpresiva entrada, Festa fue un paso más allá y le hizo una propuesta de casamiento a la ex Gran Hermano, desencajando a los panelistas del programa de Carmen Barbieri: "Me casaría de vuelta. Ya le propuse casamiento apenas salió de la casa. Charlamos, nos pudimos unir nuevamente, y yo me quiero casar".

Romina dio una clara respuesta a la propuesta, pero no fue la que Festa esperaba. "Ya estamos casados.... Él estaba con el tema del divorcio cuando entré a la casa de Gran Hermano, pero nunca lo hizo porque el abogado le dijo que era mejor esperar". Pampito optó por jugar del lado de Festa, presionando a su invitada al remarcar: "Romina, Walter está siendo súper cariñoso, te está ofreciendo casamiento y vos...". Con poco entusiasmo, la otrora aliada de Walter "Alfa" Santiago en la competencia de Telefe disparó: "Es que ya estamos casados. Pero sí, obvio".