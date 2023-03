Julieta Poggio contó la verdad sobre las "infidelidades" de su novio: "Vi los chats"

La exparticipante de Gran Hermano reveló la verdad detrás de los fuertes rumores de infidelidad que persiguieron a su relación.

Luego de cinco meses aislada en la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio logró recuperar su celular y ponerse al día de todos los rumores, polémicas y mensajes que le llegaron durante todo el tiempo que estuvo desconectada del exterior. Fue entonces cuando se enteró de los rumores de infidelidad por parte de su novio y fue tajante al hablar al respecto.

En diálogo con PrimiciasYa, Poggio se refirió a la polémica de la que su novio ya habló antes y negó todo. Contundente, la bailarina se refirió a todos los chats que se viralizaron en redes, en donde aseguraban que Lucca le fue infiel a Julieta en diversas ocasiones y con varias mujeres durante los últimos meses.

"Se dijeron tantas pelotudeces, estoy harta de escuchar todas las cosas que inventaron", empezó descargándose la actriz. Además, añadió: "Lo que me enoja es que se diga que yo decidí exponerme a todo esto y que él no. Me da mucha culpa y me hace sentir mal que él haya pasado por todo esto. Él todo lo que hizo este tiempo fue apoyarme y estar ahí para mi".

En este marco, la tercera finalista de Gran Hermano explicó: "Lo que hizo es algo único que lo voy a valorar toda mi vida. Me da bronca la cantidad de cosas que inventaron para hacerlo quedar mal a él". "Es todo mentira, yo confío en él. Los chats que aparecieron están trucados, son falsos. Cuando los vi, me cagué de risa. Todo mentira y confio en él", sentenció.

Julieta Poggio tomó una importante decisión respecto a su novio: "Lucas fue"

Julieta Poggio reveló en Buen Telefe que tras el final de Gran Hermano tomó una importante decisión respecto a Lucca Bardelli, su novio. La exparticipante del reality más popular de la televisión argentina definió qué hará en el corto plazo luego de que los rumores de crisis en la pareja explotaran por un inesperado like de "Disney".

Después de cinco meses de excelentes mediciones de rating, Gran Hermano terminó el lunes pasado con el salteño Marcos Ginocchio como ganador de 19 millones de pesos y una casa, además de la perrita Mora, que ingresó a la casa más famosa del país. El segundo lugar fue para Nacho Castañares, que también se quedó con una casa a estrenar.

El tercer lugar se lo quedó Julieta Poggio, que se ganó un viaje a cualquier lugar del planeta, con un acompañante. Y en ese sentido, "Disney" tomó una importante decisión, según reveló la ex Gran Hermano durante una entrevista en Buen Telefe. Filosa, Pilar Smith le consultó: "Quiero saber del viaje ¿Con quién te vas? ¿Con tu novio?".

"¡Sí, me voy de viaje! Obvio, me voy con mi novio", confirmó feliz Julieta, dejando en claro que los rumores de crisis en la pareja no son ciertos. Para cerrar, Poggio detalló a dónde viajarán y el motivo por el que definieron ese destino: "Elegimos Tailandia. Lucas fue y vivió una experiencia increíble, entonces quiere que la vivamos juntos. Me parece un re destino, está muy bueno".