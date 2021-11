Julián Weich expuso una mentira de Marina Calabró: "Todo lo que dije lo ratifico"

El conductor habló con Los ángeles de la mañana y le respondió a la columnista de Lanata sin filtro con una fuerte desmentida.

Julián Weich lanzó una cruda definición sobre los periodistas de espectáculos que enojó a Marina Calabró. La integrante de Lanata sin filtro devolvió el filoso comentario y lo acusó de "impostar" su simpatía. Esto fastidió al histórico conductor de Sorpresa y media, quien salió a responderle a través de Los ángeles de la mañana (LAM).

"Jamás me negué a ir a un programa. Jamás me invitaron, nunca me niego a ir a un programa. Me entero por esta nota que me invitaron a un programa y no fui. Y menos cuando estás en un canal que te invitan del mismo canal, se entiende que no te van a tratar mal", aseguró Weich, entrevistado por Ángel de Brito.

Respecto a sus conflictos con la prensa de espectáculo, devolvió: "Todo lo que dije lo ratifico, poner un límite significa que no se metan en tu casa, en tu vida privada. No es que solo los atiendo en el Hotel Faena. Límites porque me gusta vivir tranquilo".

"Cuando no existían las redes, siempre tenías un fotógrafo escondido atrás de un árbol que te perseguía como si fueras Sandro. Nunca me presté a ese juego por un tema de poner un límite. Si querés una nota, decímelo en lugar de esconderte atrás de un árbol", recordó Julián Weich.

La frase de Marina Calabró que enojó a Julián Weich

El dardo de la columnista de Lanata sin filtro se dio a cuento del resumen que Pampito le contó a Calabró sobre lo que Weich había dicho en Mañanísima: "Julián dice que él le ha puesto el freno cuando se lo tenía que poner, y que eso a los periodistas de espectáculos no les gusta". Irónica, Marina reaccionó en plena entrevista con Soy tan biutiful: "Nos adora tanto como nosotros lo adoramos a él".

Luego, recordó un supuesto desplante que le hizo el popular conductor: "En lo particular, lo entrevisté muy poco. Supongo que en los tiempos de Yo amo a la TV. Después, lo viviste cuando hicimos Confrontados en Canal 9 y él debutaba con Vivo para vos con Carolina Papaleo (en el mismo canal), ella estuvo y él no quiso venir al programa. No quiso hacer Zoom una nota...".

"Entiendo que es un personaje que les ha costado a los Intrusos, o les sigue costando. Me parece que ni nosotros tenemos onda con él, ni él la tiene con nosotros", finalizó la panelista.