Jujuy Jimenez expuso su chat con Wanda Nara tras sus likes a su novio: "Una bomba"

La modelo compartió una captura de pantalla que permite ver cada uno de los mensajes que intercambió con la empresaria.

Sofía "Jujuy" Jiménez reveló una captura de pantalla que deja ver los mensajes que intercambió con Wanda Nara, tras los likes que la empresaria le dio a algunas publicaciones de su novio, Bautista Bello. En su descargo, la modelo oriunda de Jujuy dejó en claro que no guarda animosidad para con su colega.

"Sofi rarísimo los likes porque no lo conozco a tu novio ni los puse. Pero te lo quería decir, te mando un beso enorme", escribió Nara en el mensaje con el que inició la conversación con la expareja de Guillermo "El Pelado" López. "Yo me estoy despertando de la siesta y vi todo, vos sos una bomba", continuó la esposa de Mauro Icardi, quien aseguró que nunca puso likes a su novio.

Al ser una empresaria que basa su trabajo en las redes sociales, muchas personas tienen acceso a la cuenta de Nara. Las declaraciones de la celebridad, en las que niega haber likeado a Bautista Bello, indican que quizá uno o una de sus empleados cometió el error de darle "me gusta" a una publicación desde el perfil de su jefa. De ese modo, Jiménez demostró que las intenciones de Nara siempre fueron de buscar conciliación, tras el escándalo mediático que se armó después de que el periodista Rodrigo Lussich tocara el tema en Intrusos.

"Que genia que me escribiste igual. ¡Gracias en serio! Beso y abrazo enorme", le respondió la jujeña a la hermana mayor de Zaira Nara, demostrándole así su buena onda y dejándole en claro que entendió su explicación.

Chat de Sofía Jiménez y Wanda Nara

Las palabras de Sofía "Jujuy" Jiménez sobre el momento en que se enteró de los likes de Wanda

"En su momento nos sorprendió. Yo no sé ahora cómo saltó todo, pero en realidad esto fue en diciembre cuando yo estaba en Jujuy. A Bauti le llegaron varios likes de Wanda y no entendía nada", comenzó su descargo "Jujuy", en alusión al desentendimiento de la situación por parte de Bello, ya que nunca había tenido contacto con Wanda Nara.

En diálogo con Intrusos, Jiménez continuó: "Bauti me contó, me dijo ‘che, no sabés, mirá esto, qué raro’. Yo dije lo mismo, ‘qué raro’. Pero quedó ahí, nos pareció irrelevante. Nos reímos de la situación. No se conocen" y de esa manera reveló que los "me gusta" tan comentados en los medios no significaron ningún tipo de problemas en su relación con Bautista Bello, sino que solo se divirtieron un rato.