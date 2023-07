Juariu se sacó y dijo lo que todos piensan de Jorge Lanata: "Bancátela"

La influencer y especialista en la farándula de redes habló sobre la actitud del periodista con Wanda Nara. Juariu dio a conocer su postura ante los dichos de Jorge Lanata sobre Wanda Nara.

Juariu habló sobre los dichos de Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara y fue tajante con el periodista de El Trece. La exparticipante de Masterchef habló sobre su propia experiencia con un problema de grave de salud que tuvo y reveló lo importante que es la confidencialidad de ese tipo de diagnósticos.

La mayor de las hermanas Nara fue blanco de la prensa durante semanas debido a sus inconvenientes de salud, después de que Lanata diera un diagnóstico al aire cuando la conductora de MasterChef aún no se había expresado al respecto. Días más tarde, Wanda hizo un posteo en sus redes y criticó el accionar del comunicador.

"No me gustó. Me pareció feo. No tiene nada que ver. Yo transité una enfermedad y también sé lo delicado que es también para el entorno, para uno procesarlo. Y me parece que tampoco le suma mucho decirlo. Me gusta la idea de cuidar un poco también, no porque sean famosos hay que decir cualquier cosa, como diciendo 'sos famoso bancátela'. Él habla de las enfermedades, que hay que normalizarlas", comentó la influencer que hace contenido de chimentos en sus redes sociales. Y sumó: "Hablar de las enfermedades está perfecto. Pero la persona tiene que querer hablar sobre la enfermedad, no el otro".

El relato de Juariu sobre su enfermedad

"Fue un hallazgo, me toqué un bultito y fui a ver al médico. Pero nunca me imaginé que podía llegar a ser cáncer de mama. Jamás. Fue algo totalmente inesperado para mí, para mi familia, para todos. Rarísimo. Ahí empezaron los tratamientos, la operación y todo", comentó la periodista en diálogo con María Laura Santillán, quien le ganó un juicio a El Trece, en Infobae. Y agregó: "Muchas chicas me escriben que tienen miedo. Dicen: me toqué pero me da pánico, no quiero ir. Yo fui rapidísimo, me asusté. Realmente la detección temprana te salva la vida porque llegamos a tiempo. Era cáncer, maligno, y se pudo tratar con medicación, con los rayos, con la operación, no dejarlo avanzar. También hacerse los chequeos anuales o cada seis meses".

Juariu fue parte de Masterchef en 2022.

Juariu reflexionó sobre la implicancia social de recibir un diagnóstico de cáncer y lo definió como un proceso muy largo. "Incluso después de que vas transitando la enfermedad. Yo ya llevo siete años casi desde que me operé y recién ahora estoy empezando a pensarlo desde otro lugar, es un shock muy grande. Es un shock para tu cuerpo, para tu mente, para tu entorno. Por eso contarlo me parece que es muy íntimo. Muy íntimo, en el momento que lo querés contar, cómo lo querés contar, de qué manera", relató la conductora de los streamings de Telefe en YouTube.

La ansiedad de los chequeos previos a la operación

La panelista de televisión habló sobre los meses posteriores a sus tratamientos y el hecho de enfrentar los chequeos cada seis meses. "Un mes antes de los chequeos sin dormir. Con ansiedad. Con miedo. Porque una vez que te pasó que te cambia la vida en un segundo… uno se va a hacer una ecografía mamaria y de repente: no me gusta esta imagen. Ese segundo te cambió la vida por completo. Porque a mí me cambió los planes, me cambió la vida, me cambió la forma de pensar. Fue como un terremoto. Ahora camino un poquito más segura, pero al principio tenés que empezar a sostener lo que se va cayendo porque es duro. No es fácil. Si bien lo llevé con optimismo, el proceso interno es duro, es difícil", relató la exconcursante de Telefe.