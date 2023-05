Se rompió la amistad entre Romina Uhrig y Julieta Poggio de Gran Hermano: "Chan"

Las ex participantes de Gran Hermano estarían distanciadas. Julieta Poggio y Romina Uhrig fueron deschavadas por Estefanía Berardi y Juariu en las redes sociales.

Julieta Poggio y Romina Uhrig estarían distanciadas, según señalaron periodistas de espectáculos por una interacción de redes. Las ex participantes de Gran Hermano 2022 sorprendieron y generaron angustia en sus fans debido al claro alejamiento que hubo entre ellas.

Juariu y Estefanía Berardi publicaron en sus historias de Instagram que Romina dejó de seguir a Julieta Poggio. "Chan", escribió Juariu en su posteo, en alusión a la gran sorpresa que le causó la noticia, dada la fuerte amistad que las jóvenes habían forjado dentro de la casa de Telefe.

A pesar de las alarmas que encendieron en sus fanáticos y en la prensa, las modelos habrían hecho las paces de manera rápida, ya que al poco tiempo de darle "unfollow", Uhrig volvió a seguir a su excompañera de reality, con la que se tatuó un diseño simbólico de su estrecha amistad, junto con Daniela Celis, el trío más fuerte dentro de la casa de GH.

El desgarrador descargo de Daniela Celis sobre su infancia

"Tuve una infancia dura. Mis viejos se separaron cuando era muy chica. Mi mamá siempre estuvo remándola. Mi mamá siempre fue la jefa de la familia. Mi mamá y mi papá siempre están al lado mío. Pero nos tocó mudarnos un montón de veces", comenzó su relato Celis en diálogo con Carmen Barbieri y sus penalistas de Mañanísima, ante una consulta de Sebastián "Pampito" Perelló. Y añadió: "Me tocó construir mi casa a los 13 años. Primero yo viví en una casilla, que la hicimos con mi mamá. Todos los días metíamos maderitas para poder levantarla. Y hace 5 años comenzamos a comprar ladrillos para poder hacerla con ladrillos. Falta un montón todavía, pero la voy a terminar. ¡Ay! No me quiero emocionar..., pero entiendo que siempre estuvimos solas".

Carmen Barbieri se mostró empática con la joven y le dijo: "Las pequeñas cosas que vas haciendo. Vas a terminar la casa y con ese orgullo vas a decir 'terminé la casa de mi mamá'. Se la merece tu mamá. Ha remado en dulce de leche". Ante esas palabras, Celis reaccionó: "Mi mamá siempre estuvo para mí y para mi hermana. Es divina mi vieja. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. El trabajo enseña mucho. Valorás todo el doble. Hoy tenemos más facilidades. La vida nos cambió".