La situación que desbordó a Juariu en MasterChef Celebrity: "Me estoy desesperando"

En medio de una tensa situación, una participante no pudo disimular su ansiedad y terminó por hacer un fuerte descargo frente a las cámaras.

Si hay una palabra para describir la velada de domingo de MasterChef Celebrity, en donde una participante terminó por irse de la competencia, es tensión. Los competidores tuvieron el complicado desafío de replicar un plato de autor del cocinero Pedro Bargero, uno de los cocineros más vanguardistas y conocidos de Argentina, por lo que contaban con una gran presión, la cual en muchas ocasiones se hizo imposible de disimular, especialmente para Juariu.

En la gala de eliminación del domingo de MasterChef Celebrity estuvieron nominados Mery del Cerro, Tomás Fonzi, Denise Dumas, Catherine Fulop y Ernestina Pais, y cada uno, con un estilo particular de cocina, tuvieron que replicar este platillo de risotto sin arroz. Sin embargo, casi como una montaña rusa, las devoluciones fueron muy variadas para los participantes, pero hubo algunos que, a partir de su actitud en la cocina, demostraron desde el primer momento que el resultado final de su platillo no sería mejor.

Desde que empezó a cocinar, Ernestina Pais se mostró bastante dispersa y sin estar muy concentrada en su platillo, situación que desbordaba a sus compañeros que estaban ubicados en el balcón ya que querían ayudarla a presentar un buen plato, pero no veían mucha predisposición de su parte. Así es como, en un momento, Juariu llegó a su límite al no poder creer la forma en la que actuaba su compañera en un día tan importante como la gala de eliminación.

En determinado momento, Ernestina se encontraba picando unas hierbas para meterlas en la licuadora pero Juariu notó que no estaba metiendo los tallos, lo que le aportaba mucha agua a la preparación y ayudaba a hidratarla. Con mucha ansiedad, la periodista tucumana le exigió a su compañera que añadiera esa parte de las hierbas y luego estalló contra las cámaras: "Ernestina no le está haciendo bien y yo me estoy desesperando".

Luego, a lo largo de MasterChef Celebrity, Pais continuó con la misma actitud, lo que ponía sumamente nerviosos a sus compañeros e incluso hizo tentar de la risa a Paulo Kablan con su desorganización.

Una presencia particular en MasterChef Celebrity

Más allá de la presencia especial de Pedro en la noche de eliminación, desde el día jueves, el certamen de cocina contó con una invitada sumamente especial en el certamen: Claudia Villafañe, la primera ganadora de MasterChef Celebrity.

La ex esposa de Diego Armando Maradona fue convocada al programa de Telefe para reemplazar a Germán Martitegui, quien tuvo que ausentarse de las grabaciones debido a un problema de salud. Por este motivo, la brillante cocinera tomó el desafío y se desempeñó muy bien en el papel que le tocó.