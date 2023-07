Juicio millonario: María Laura Santillán le dio la peor noticia a El Trece

María Laura Santillán le ganó un juicio a El Trece y la señal del Grupo Clarín deberá pagar una millonaria suma en dólares.

Ángel de Brito reveló que María Laura Santillán le dio una pésima noticia a El Trece, canal del que fue una de sus máximas figuras y que la echó hace ya unos años. El periodista contó que tanto Santillán como Santo Biasatti le ganaron sus respectivos juicios a la señal del Grupo Clarín, que deberá pagarles sumas millonarias a los dos exconductores de Telenoche.

A finales del 2020, María Laura Santillán condujo su última emisión del noticiero nocturno de El Trece tras muchos años como una de las máximas figuras periodísticas de la señal. Pese a los 17 años que hizo dupla con Santo Biasatti al frente de Telenoche (donde suplantaron a Mónica Cahen D'Anvers y César Mascetti), el canal decidió echarlos para renovar la pareja de conductores con Diego Leuco y Luciana Geuna, un tándem que duró muy poco en pantalla.

Molesta por cómo se manejaron desde El Trece luego de tantos años de trabajo, tanto Santillán como Biasatti comenzaron sus respectivos juicios contra el canal y Telenoche en particular. Cabe recordar que el primero en ser echado fue Santo, y luego lo siguió su colega. En ese sentido, Ángel de Brito reveló en las últimas horas que ambas presentaciones judiciales terminaron y los beneficiados fueron Santo Biasatti y María Laura Santillán.

Por un lado, Santo Biasatti llegó a un acuerdo en el que "no le fue tan bien", según palabras de De Brito, y se terminará llevando alrededor de 500 mil dólares en cuotas. Como Santillán esperó a que se dictara la sentencia, se llevó una cifra bastante más alta que la de su excompañero. La conductora, que actualmente está en LN+ e Infobae, percibió una cifra cercana a los 1,75 millones de dólares.

Renunció en El Trece y dejó expuesto a Adrián Suar: "Caótico"

Una reconocida exfigura de El Trece habló sobre el mal momento que vivió dentro del canal cuando trabajaba allí y reveló la verdadera razón por la que decidió irse. Se trata de Juan Manuel "El Rifle" Varela, quien trabajó en Telenoche (El Trece) entre 2014 y 2017. Después de tres años de experiencia allí, tomó la firme decisión de abandonar el canal de Adrián Suar y buscar nuevos caminos. Ahora, finalmente dio a conocer todo lo sucedido.

A diferencia de otras figuras televisivas, "El Rifle" no se fue porque otro canal le ofreció una nueva propuesta, sino porque ya no podía tolerar más continuar en El Trece. "Me fui porque se cumplió un ciclo. Me quería ir bien. Si seguía trabajando ahí, no iba a ser feliz”, había confesado en ese entonces.

Y agregó que en este momento de su vida, ya no tiene "la necesidad de mentir o de ocultar o no decir la verdad". "Esa es la verdad. No tengo que quedar bien con nadie", sumó con firmeza. Ahora, conversó en el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez) y apuntó directamente contra el noticiero.

“Todos me ven como un visionario, me dicen ‘la viste, la viste’. Y no fue así. Cuando yo me fui la situación no era tan caótica como es hoy. Hoy sí la situación es caótica y se perdió el rumbo en el canal. La nave insignia de los noticieros es Telenoche y que Telenoche haya llevado a Aníbal Lotocki, es perder una de tus banderas", reflexionó, en referencia al cirujano denunciado por Silvina Luna y varias otras figuras, a causa de su mala praxis.