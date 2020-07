Juana Viale hizo un polémico descargo en vivo tras asegurar que Alberto Fernández no termina su mandato

La actriz Juana Viale aprovechó el espacio de La Noche de Mirtha para referirse a la polémica que desató con su frase contra el presidente Alberto Fernández y resaltó que no es "una operadora política".

La nieta de Mirtha Legrand, que se encuentra reemplazando a su abuela debido al avance del coronavirus, retomó el tema que instaló la pasada semana y que generó una fuerte controversia en los medios. “Y, ¿termina el Gobierno? ¿Termina el mandato?”, le había preguntado la pasada semana al analista político Julio Bárbaro.

La conductora se tomó unos minutos del programa para efectuar un descargo leído en el que se animó a citar a Jorge Luis Borges."Mi cuna fue la voluntad, la buena intención y el poder decidir con libertad lo qué deseo y lo qué no, donde no encontré fronteras ni para hablar, ni para decir, ni para pensar, ni para callar. Me encuentro en un momento donde es muy difícil preguntar", se victimizó Viale.

Y enfatizó: "Estamos en el lugar donde o sos gorila o sos zurdo o sos un intelectual o sos un careta. Porque me estigmatizan, porque me ponen rótulos, porque me denostan a mí o a cualquiera, pero yo no me identifico con nada de eso porque me siento diferente".

Viale reiteró su pedido de disculpas y aseguró que su intención "jamás" fue ofender a alguien con una frase de tamaña gravedad. "Yo no soy una operadora política de ningún espacio, soy una ciudadana más”, insistió.

En esa línea, la actriz afirmó que le "duele" que crean que desea "el mal" y también le duele "la grieta". Y remarcó que apoya al Gobierno "para ir siempre por una Argentina unida y en libertad, donde nos vaya bien a todos”.

Además, recalcó que "jamás atentaría contra la democracia" e intentó excusarse al sostener que pregunta sin que su opinión esté en juego. "Juana Viale es amante de la libertad, esa soy yo. Así que pido perdón y digo gracias", sentenció.

Días atrás, Viale también había utilizado su cuenta de Twitter para realizar un pedido de disculpas, luego del revuelo que generaron sus declaraciones. “Nada mas ajeno a mi persona incitar a la violencia o a pensamientos golpistas. Por ello, pido disculpas públicamente si me expresé de manera incorrecta o por no haber sido lo suficientemente clara”, escribió.