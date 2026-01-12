River vs. Millonarios por la Serie Río de La Plata: horario, TV y cómo ver en vivo

River enfrenta a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de pretemporada del 2026.

River Plate tendrá este domingo 11 de enero su primer amistoso de la pretemporada: el equipo dirigido técnicamente por Marcelo Gallardo enfrentará a Millonarios de Colombia por la Serie Río de La Plata. Después de unas semanas de preparación marcadas por la llegada de importantes refuerzos y con la necesidad de cambiar la imagen demostrada en el 2025, el cuadro de Núñez jugará su primer encuentro en el Estadio Gran Parque Central de Nacional de Montevideo, Uruguay.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan River Plate y Millonarios de Colombia por la Serie Río de La Plata, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

Cuándo juegan River Plate y Millonarios por la Serie Río de La Plata

River Plate y Millonarios de Colombia se enfrentarán este domingo 11 de enero a partir de las 21 horas en Argentina en el Estadio Gran Parque Central de Nacional de Montevideo, Uruguay. El duelo contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y la transmisión estará disponible a través de ESPN Premium y Disney+.

Quién es Facundo González, la sorpresa en el once titular de River contra Millonarios

El anuncio de la formación titular diseñada por Marcelo Gallardo provocó sorpresa con la inclusión de Facundo González, quien conforma la zaga del equipo junto con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. El cordobés nacido en San Francisco de 19 años y con amplia trayectoria en la Reserva (fue parte del plantel campeón en 2024) ganó la pulseada e irá desde el arranque frente al cuadro colombiano. En septiembre del año pasado firmó contrato con la institución hasta diciembre de 2028 con una astronómica cláusula de 100 millones de euros.

La formación de River para el amistoso ante Millonarios

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

La formación de Millonarios de Colombia

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Alex Moreno Paz, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Mateo García, Mackalister Silva, Carlos Darwin Quintero; Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.

Los posibles nuevos refuerzos de River

Luego de las llegadas de Vera, Moreno y Viña, también suenan como fichajes del "Millonario" Jhohan Romaña (central de San Lorenzo), Santino Antino (mediocampista ofensivo de Godoy Cruz de Mendoza) y Maher Carrizo (extremo de Vélez Sarsfield). Tampoco descartan el arribo de un centrodelantero, luego del alejamiento de Miguel Borja rumbo a Cruz Azul de México.

River Plate vs. Millonarios: ficha técnica