Juana Viale fue sorprendida por Freddy Villarreal en vivo: "Ah, te lo devoraste"

La conductora se quedó sorprendida ante lo sucedido en su mesa. Juana Viale reaccionó de forma inesperada en El Trece.

La conductora Juana Viale, nuevamente, fue sorprendida por una situación que estuvo fuera del libreto. Es que uno de sus invitados la dejó sin palabras y generó un clima de risas y carcajadas en el aire de El Trece. Freddy Villarreal, humorista que volvió a trabajar con Marcelo Tinelli en ShowMatch, degustó los sorrentinos que le fueron servidos sin parar, aún cuando la nieta de Mirtha Legrand intentó hacerle una pregunta.

“Ah te lo devoraste en 30 segundos”, lanzó Juana Viale no pudiendo contener la risa y generando la misma reacción en los demás invitados. Ante esta situación, Freddy Villarreal explicó que llegó al programa sin probar bocado alguno y que, de repente, se encontró con este rico plato al que no pudo decirle que no: "Me levanté temprano, estoy haciendo cosas en el jardín. Las comadrejas me están rompiendo todo el jardín”.

Acto seguido, Juana Viale y Freddy Villarreal comenzaron a hablar sobre la participación del humorista en ShowMatch. Allí, el protagonista realiza las imitaciones de Alberto Fernández y Mauricio Macri, quienes compiten en PolitiChef. Esta es una competencia que parodia a MasterChef Celebrity, ciclo que se lleva adelante en Telefe. La diferencia es que aquí son los políticos quienes están al frente de las cocinas.

Freddy Villarreal le paró el carro a Juana Viale en vivo

La nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale, aprendió a ser incisiva en sus preguntas al igual que lo supo hacer su abuela hasta antes de la pandemia por el coronavirus. Esto puede generar impacto o sorpresa en los invitados, y ese fue el caso de Freddy Villarreal. ¿Qué fue lo que pasó? La conductora realizó una consulta íntima, sin anestesia, que el humorista debió contestar con honestidad. Sin embargo, antes de hacerlo, cuestionó: "¿Así nomás me lo preguntás?".

“¿Es cierto que tuviste sexo con 16 personas?”, preguntó, sin filtros, Juana Viale. "¿Así nomás me lo preguntás?”, retrucó Freddy Villarreal, quien entre risas reveló: "Sí, es verdad, éramos 16 personas, era una cosa entre amigos y amigas de la que aprendí una cosa interesantísima: no hubo pasión, fue por deporte, y había gente que la tenía muy clara”.

No es la primera vez que Juana Viale realiza preguntas que van más allá de lo que públicamente está establecido. Sin ir más lejos, en emisiones anteriores, Karina "La Princesita" también fue consultada en varias oportunidades por la conductora sobre sus deseos de ser madre una vez más.