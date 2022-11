Juana Viale entrevistará a Chris Martin, de Coldplay: las exigencias del artista

Juana Viale hará una nota con Chris Martin, el cantante de Coldplay: cuándo y dónde ver la entrevista y cuáles fueron los requisitos del cantante.

Juana Viale recibió una increíble noticia: entrevistará a Chris Martin, el líder de Coldplay, junto al periodista Bebe Contempomi. La nota saldrá en Telenoche y en Almorzando con Juana, el próximo domingo 13 de noviembre.

El cantante británico llegó a la Argentina para hacer diez fechas en total en el estadio River Plate y hasta ahora, sus shows fueron todo un éxito, con el estadio explotado de fanáticos. Se dice que no es fácil conseguir entrevistas con Chris, pero Juanita tuvo la suerte de que le dijera que sí.

La nieta de Mirtha Legrand entrevistará al legendario artista el próximo lunes 6 de noviembre de 2022. Según informó Maite Peñoñori en Intrusos (América TV), "es una nota que se viene gestionando hace muchísimo" debido a lo difícil que es conseguir una entrevista con Martin.

“Chris no viene dando entrevistas desde aquella vez que se le apareció a Jimmy Fallon en el estudio. Yo creo que la elección de Juana tiene que ver con la acción que tuvo con Irán y por su militancia con la ecología”, señaló la periodista.

Además, contó cuáles fueron los requisitos que el vocalista de Coldplay puso para dar la nota: “Pidió que estén los dos hisopados para Covid-19 y, además, dijo que no le pidieran hacer demasiadas selfies, ya que es el día de descanso de la banda”.

Tini Stoessel cumplió uno de sus mayores sueños junto a Coldplay

Tini Stoessel fue convocada para cantar junto a Coldplay en uno de sus shows, en los que compartió escenario con Chris y cantaron dos canciones, una de ella y otra de él. Primero, cantaron Let Somebody Go, del último disco de la banda, Music of the Spheres. Más tarde, cantaron Carne y Hueso, de Tini.

“Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz”, le agradeció Stoessel al cantante de Coldplay. Las redes sociales se llenaron de comentarios de furor y orgullo por la cantante, con comentarios como: "Tini hace historia cantando una balada suya junto a Coldplay en un estadio de River repleto, qué orgullo”, "Estamos muy bien representados por Tini" y " “Es de las artistas más importante del país y hoy lo sigue confirmando. Simplemente orgullo”.

Coldplay continuará con más fechas en River los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Esto representará un récord absoluto debido a la gran cantidad de fechas con estadio lleno en el Monumental, con casi 600 mil espectadores.