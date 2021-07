Juana Viale destrozó a un periodista en plena entrevista: "Así te lo digo"

La conductora de los almuerzos y cenas de El Trece fue terminante tras una pregunta que la incomodó por completo. ¿Qué fue lo que dijo Juana Viale?

La conductora Juana Viale es una de las personas con mayor personalidad de la televisión argentina. No tiene filtros al momento de expresar su malestar en determinados momentos, ya sea frente a cámara o no. Y esto fue lo que sucedió en diálogo con El Nueve: en plena entrevista, el periodista le hizo una pregunta que la incomodó por completo y le respondió con una respuesta totalmente chocante.

"Te preguntaron por ahí si te vas a casar, ¿qué hay de cierto?", comenzó el entrevistador. Sorprendida por la pregunta, Juana Viale paró en seco al periodista de El Nueve con una respuesta tan rotunda como cortante. "No, nada", aseguró la nieta de Mirtha Legrand, sumando así este textual a declaraciones que expresó días atrás en su programa: "En algún momento de la vida me voy a casar. Si me caso, hago un fiestón tal que todos los de este equipo no pueden venir a laburar mañana. Así te lo digo. Hay que esperar que pase la pandemia. Cuando puede suceder, no sé”.

Por otra parte, Juana Viale se refirió a la posibilidad de seguir conduciendo los almuerzos y cenas el año que viene: "No sé si vamos a seguir en pandemia, no vamos a seguir en pandemia. Vamos a estar todos vacunados". En cuanto a posibles conflictos con El Trece, la protagonista sostuvo: "Yo trabajo para productora, y la gente por ahí no lo sabe pero no trabajo en Canal 13 que queda en Constitución. Trabajo en un estudio, entonces no tengo ni idea".

Juana Viale habló con Adrián Suar: ¿se viene un programa nuevo?

Creciendo como conductora gracias a la experiencia que le otorgó el haber reemplazado a su abuela, Mirtha Legrand, hace más de un año en sus programas, desde El Trece observan a Juana Viale con atención. De hecho, fue la propia protagonista quien reconoció una charla con Adrián Suar en la que se le reconoció su trabajo.

"Hace un mes habré hablado con Adrián. Hablamos un montón, nos respetamos mucho y me habló muy bien. Me dijo unos tips también en cuanto a conducción. Me dijo que siga intentando, que lo voy a lograr, ja", bromeó Juana Viale. ¿Habrá espacio para un programa por fuera de lo que son los almuerzos y cenas?