Juan José Campanella y un "palo" al gobierno de Javier Milei.

Mirtha Legrand tuvo de invitados a Carmen Maura, Juan José Campanella, Fernando Bravo y Julieta Cardinali en la más reciente emisión de La Noche de Mirtha, donde hablaron de diferentes tópicos. Uno de ellos, el más frecuente en el ciclo de La Chiqui, fue la política. En ese contexto, un comentario de director de cine dejó sorprendidos a varios.

"Tengo una marca de ropa, una pyme hace cinco años. Me dio la posibilidad de elegir un poco en mi profesión en actriz", mencionó en determinado momento Cardinali, tras lo cual Campanella acotó: "Te felicito porque la ropa es lo único que no sufrió por la internet, creo yo, porque te la tenés que probar". A pesar de ello, su interlocutora replicó: "No sufrió, pero está sufriendo por el gobierno".

"Ah bueno, pero eso lo estamos sufriendo todos", sentenció el hombre, algo que tomó por sorpresa a varios, especialmente en las redes sociales, debido al reconocido posicionamiento ideológico de este. Lejos de ser el único intercambio de palabras por la situación del país, hubo también otros pasajes del programa donde se tocó ese tema.

Mirtha Legrand y lo que más la angustia de la situación del país

La propia conductora metió su bocado en ese ámbito. Esto fue luego de un señalamiento de Cardinali, que indicó: "Se está filmando mucho menos, eso con el desfinanciamiento del INCAA, estamos pasando una crisis muy grandes. También el cierre del CineAR". "No dan créditos, un muy pocos. Qué lástima eso, eh", fue lo que sumó Mirtha.

Mirtha Legrand junto a sus invitados de la última emisión de La Noche de Mirtha.

"En un país tan rico, a mí lo que más me preocupa es la pobreza. Es lo que más me angustia, hay mucha pobreza", deslizó La Chiqui. "Tenemos todas las posibilidades, solo que tenemos que encontrar los mejores caminos, con gobernantes honestos", opinó Fernando Bravo, tras lo cual Mirtha soltó intempestivamente: "¡Y que no roben!".