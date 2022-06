Josefina Pouso rompió el silencio y habló sobre Jorge Rial: "Nada que esconder"

La panelista aclaró cuál es su vínculo con el conductor luego de haber sido vistos en Madrid.

Luego de su viaje por España, Josefina Pouso regresó al país y enfrentó la oleada de rumores que la esperaban. En los últimos días, la panelista fue vista junto a Jorge Rial y rápidamente se dedujo que ambos habían iniciado un romance. Sin hacer un escándalo del tema, Pouso brindó una nota y comentó cuál es su verdadero vínculo con el periodista.

Recién aterrizada en el país, la expanelista de Intratables fue interceptada por el móvil de Intrusos y allí habló sin problemas sobre el tema del momento. Cabe resaltar que la polémica se desató luego de que Yanina Latorre compartiera algunas fotos de Rial y Pouso compartiendo un almuerzo en Madrid.

"Nos estamos conociendo", aseguró Pouso ante la pregunta al hueso del movilero. Rápidamente, esta confesión llamó la atención del entrevistador, quien le pidió más detalles al respecto. "Lógico que nos iban a ver en algún momento. No hay nada que esconder", afirmó la reconocida periodista.

En este contexto, Josefina Pouso contó cómo surgió la relación con Jorge Rial: "Fines de marzo nos vimos por primera vez. Fuimos a tomar un café. Después estuvimos en un evento y de ahí nos fuimos a la casa de un amigo, que es DJ". Además, añadió que "el viaje fue espectacular" y concluyó: "Pasamos buenos momentos. Hablamos mucho. Tenemos buenas charlas. Es divertido".

La reacción de Romina Pereiro ante el nuevo romance de Jorge Rial

Romina Pereiro reaccionó muy picante a las fotos que se conocieron en los últimos días en las que se ve a Jorge Rial junto a Josefina Pouso en Madrid. "Hubiera sido bueno ser más cuidadoso", disparó filosa la nutricionista cuando le consultaron sobre la posible nueva relación de su expareja, de quien se separó hace tan solo dos meses.

Pía Shaw contó en el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV que se había comunicado con Romina Pereiro, con quien trabajó en el pasado, para saber qué pensaba al respecto y la expareja de Rial fue lapidaria. "Ella me respondió 'no, no tengo ni idea'. Después me dijo que iba a prender la tele y me dijo 'sin comentarios, no voy a decir nada'", reveló la panelista de LAM.

"Le pregunté a Romina si alguna vez la escuchó nombrar a Josefina y me dijo que no, que no sabía nada", siguió Shaw sobre su charla telefónica con Pereiro. Además, la panelista de LAM sumó lo que su amiga le había autorizado a decir sobre el tema: "No había necesidad de hacer esto público ahora. Sólo que hubiera sido bueno ser más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas". Es que las hijas de Pereiro -fruto de su anterior relación con el periodista de rock Gustavo Olmedo- se habían encariñado mucho con Rial durante la relación que mantuvieron el ex-Intrusos y la nutricionista.