José Luis Espert decidió contar su verdad sobre la relación con Diego Spagnuolo.

José Luis Espert decidió contar su verdad sobre la relación que tiene con Diego Spagnuolo. El candidato de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre respondió las consultas de la prensa mientras se retiraba del acto que su partido político hizo en Junín.

Abordado por los periodistas, José Luis Espert se sometió a una pregunta puntual. "Espert, ¿cuál era su relación con Spagnuolo?", le consultaron, a lo que el político respondió sobre su vínculo con el extitular de la ANDIS vinculado a los audios de presuntas coimas: "La misma relación que he tenido con infinidad de liberales".

A su vez, José Luis Espert aseguró sobre las elecciones de septiembre en Provincia de Buenos Aires. "Estamos trabajando muy bien para cambiar la provincia de Buenos Aires. Creo que vamos a hacer una muy buena elección", sostuvo quien irá por una banca como diputado nacional en octubre.

El repudio a Milei y Espert en una caravana en Lomas de Zamora

Javier Milei no pudo finalizar una caravana electoral en la Tercera Sección Electoral. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert y Maximiliano Bondarenko, el Presidente fue repudiado por militantes opositores y ciudadanos en una actividad proselitista en Lomas de Zamora, en la semana posterior a la explosión del caso Spagnuolo.

La caravana por la avenida Hipólito Yrigoyen, en el centro de Lomas de Zamora, no pudo terminar porque la camioneta que transportaba al Presidente y su comitiva recibió un piedrazo. En los alrededores, se realizaron movilizaciones en contra de la presencia de Milei, su política de ajuste y las filtraciones sobre las presuntas coimas a Karina Milei, reveladas en los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

En ese contexto, a Espert se lo llevaron en moto, sin casco. Antes de marcharse, Milei dijo que lo que dice Sapgnuolo es "mentira" y agregó: "Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió".