Jorge Rial hará un gran cambio laboral.

Jorge Rial sorprendió al anunciar que pondrá fin a su ciclo radial Argenzuela en Radio 10 tras cuatro años ininterrumpidos al aire. La noticia fue revelada por Rodrigo Lussich en Intrusos (América TV), quien explicó que el periodista dejará la emisora a mediados de diciembre, aunque continuará con su versión televisiva del programa en C5N.

“El que termina en diciembre su ciclo en Radio 10 es Jorge Rial. Va a seguir atado al Grupo Indalo con su programa en C5N, que le va muy bien. Le va muy bien también en la radio, pero querrá bajar los decibeles”, señaló Lussich.

Por su parte, Pablo Layus amplió la información y precisó que el último programa saldrá al aire el 15 de diciembre. “Fue por un consejo médico. Le recomendaron descansar un poco más y reducir la carga laboral, sobre todo después de haber pasado por algunos problemas de salud. Incluso rechazó una propuesta para sumarse a Bendita en Canal 9”, aseguró el periodista.

La decisión de Rial marca el cierre de una etapa importante en su carrera profesional. Argenzuela se consolidó en el último tiempo como uno de los programas más escuchados de Radio 10, y su conductor había logrado posicionarlo como un espacio de análisis político y mediático con gran repercusión en redes sociales.

El cuadro de salud que atravesó recientemente Rial

El pasado 28 de octubre, Jorge Rial tuvo que ausentarse de su programa de Argenzuela (Radio 10) por un problema de salud que encendió las alarmas entre sus oyentes. Durante la emisión, comenzó a sentirse débil y decidió consultar a sus médicos, quienes le recomendaron reposo. Al día siguiente, el conductor explicó lo sucedido: “Ayer falté a la tele, les pido disculpas. Un pequeño cuadro de anemia. Estoy muy cansado y me pidieron un poquito de descanso”. Rial intentó retomar sus actividades, pero sus médicos insistieron en que redujera su ritmo laboral.