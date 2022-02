Jorge Rial reveló quién es la mujer que irrumpió en América TV: "No fue un descuido"

Jorge Rial dio algunos datos sobre la mujer que irrumpió en vivo en el estudio de América TV y aprovechó para disparar contra el canal.

Jorge Rial tuiteó sobre el tenso momento que se vivió en América TV en la tarde del martes, cuando una mujer irrumpió al aire e hizo una fuerte denuncia. "No fue un descuido", posteó el histórico conductor de la señal del Grupo América en una publicación en la que también explicó quién es esta persona. Además, el periodista dejó en claro cómo cree que se manejaron desde el canal y, obviamente, aprovechó para tirarle un palito a América TV.

Lo que parecía una tarde normal en América Noticias cambió repentinamente cuando una mujer ingresó al estudio y, al aire, realizó una fuerte denuncia, con Rolando Graña y su equipo totalmente desconcertados por la irrupción. Desde el control tomaron la rápida decisión de ir al corte para contenerla y resolver durante la tanda publicitaria cómo proseguir. Unos minutos después, Graña pidió disculpas y aseguró que se trataba de una persona con problemas de salud mental y que se encontraba en un "desborde evidente".

Pero en las últimas horas quien dio más detalles sobre esta mujer fue Jorge Rial. "No es la primera vez que esta mujer entra a los estudios de América. Pero sí al aire", comenzó revelando el periodista, quien transitó a diario durante más de 20 años esa locación. Brindando un poco más de información respecto a la mujer que dejó sin palabras por unos segundos a Rolando Graña, Rial explicó: "¿Por qué entró? Porque es familiar de un trabajador de la emisora".

"No fue un descuido, había habitualidad", sentenció el conductor de Argenzuela (Radio 10). Para cerrar su publicación, Jorge Rial destacó la veloz reacción tanto del control como de los periodistas que estaban al aire: "No es fácil manejar esa situación. Se hizo lo correcto y rápido". De todos modos, Rial no pudo evitar tirarle un palito a América TV, evidenciando una vez más lo mal que terminó la relación luego de tantos años.

El nuevo palito de Rial para América TV

Después de brindar información sobre la mujer que sorprendió a todos en América Noticias, Jorge Rial aprovechó para pegarle al canal del que supo ser parte durante dos décadas. "Ojo. La que irrumpió al aire en America TV hizo el pico de rating del día. Si no la contratan se pierden una estrella", escribió el periodista en su cuenta de Twitter, donde acompañó con varios emojis de carcajada y una imagen del tenso momento que le tocó vivir en vivo a Rolando Graña.