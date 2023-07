Jorge Rial realizó un anuncio ineperado para C5N: "Lo comunico"

Jorge Rial confirmó una noticia que C5N no esperaba en la emisión de su ciclo por Radio 10. Qué reveló el conductor de Argenzuela.

La actualidad laboral de Jorge Rial está marcada únicamente por su aparición en Radio 10 luego de que haya tenido un infarto meses atrás que lo desgastó físicamente. En este contexto, el periodista brindó una noticia que los directivos y compañeros de Argenzuela, su programa en C5N, no esperaban.

"Ya estoy con ganas de ir volviendo de a poco. Todavía el físico no me da para todo, pero voy a estar. Los extraño", dijo Rial, quien habló con sus compañeros de C5N. Posterior a su problema de salud, tuvo que hacer algunos trabajos físicos para no solo poder recuperar al 100% su cuerpo sino también la voz.

El tiempo de recuperación para que vuelva a la televisión iba a ser, a priori, muy largo. Sin embargo, el conductor anunció que vuelve más pronto de lo esperado; en complemento con la información que brindó Mariana Brey en Socios del Espectáculo, Jorge Rial vuelve a Argenzuela por C5N el domingo 13 de agosto para la cobertura de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Lo veo muy bien. Después veremos si continúa. Ayer lo confirmó, por eso lo comunico y lo repito", explicó la panelista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por El Trece.

"Estoy casi recuperado, lo que me afecta ahora es el cansancio físico", dijo sobre su estado de salud actual. Mientras tanto, continuará con su labor en la conducción por Radio 10, donde viene siendo muy picante por los juicios que le inició no solo a Ángel De Brito y Karina Mazzocco sino también a América TV.

Jorge Rial rompió el silencio y contó la verdad sobre su hija: "Me da vergüenza"

Jorge Rial habló por primera vez de su hija Morena tras descubrirse que estuvo involucrada en los robos de datos a las panelistas de Ángel de Brito en LAM (América TV) y, a contramano de lo que todos esperaban, lanzó tajantes declaraciones sobre el futuro de su vínculo con ella. "Me da vergüenza", sentenció.

Interceptado por un movilero del programa de De Brito, Rial habló por primera de los robos en los que estuvo involucrada Morena Rial y se refirió a sus tremendas declaraciones sobre su relación familiar. "A mí me duele ver a mi hija así. Yo amo a mi hija y lo voy a seguir amando siempre. Cuando empezó todo dije que nunca iba a hablar mal de mi hija. No lo voy a hacer y no lo hice", aseguró el conductor de Argenzuela.

"La amo. Y amo a mi nieto. Y lo extraño. A mi nieto no lo veo hace 3, 4 meses. Lo extraño. Y me duele ver estos últimos días a mi hija con todos esos quilombos. A mí me da vergüenza y pido disculpas. No la eduqué para esto", profundizó Jorge Rial, enojado. Además, sobre el robo de datos a las panelistas de LAM Mónica Farro, Estefi Berardi y Marcela Feudale, reconoció: "A todas las damnificadas les pedí disculpas. Porque a mí me da vergüenza esto. Me siento mal. No la quiero a mi hija ahí y no necesita nada de eso".