Jorge Rial ninguneó a Julián Weich: "No sería el caso"

Julián Weich aseguró que Jorge Rial lo "odia con ganas" y el conductor de Argenzuela lo destrozó en Twitter ninguneándolo.

Jorge Rial disparó con todo contra Julián Weich en su cuenta de Twitter después de que el ex Sorpresa y Media asegurara que el conductor de Argenzuela (Radio 10) lo "odia con ganas". "No es el caso", lo ninguneó Jorge Rial. En los últimos días, Weich apuntó contra el "periodismo de espectáculos" con declaraciones que generaron mucha polémica y que le valieron las críticas de algunos de los periodistas más reconocidos.

Hace unos días, Julián Weich charló con Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine TV) y disparó contra el "periodismo de espectáculos": "No concibo hacerle mal a alguien, así sea a una persona. Trato de buscar el bien común, no de joder a uno. Porque vos por ahí contando un chimento la audiencia está chocha, pero estás jodiendo a uno". Estas declaraciones trajeron mucha polémica y entre las más duras críticas estuvo Marina Calabró, que tildó al conductor de mala onda.

Solo unas horas después, Weich le dio una entrevista desde su casa a Los Ángeles de la Mañana e insistió en sus palabras contra el periodismo de espectáculos. Además de responderle a Calabró, el conductor recordó una "cámara oculta horrible" que le hicieron en Intrusos: "Me sentí invadido: porque que te filmen todo el día es espantoso, te sentís como violado". En ese sentido, el ex Sorpresa y Media aseguró que fue la única situación que lo molestó y que por eso mandó una carta documento. Ángel de Brito quiso saber si en algún momento se lo había cruzado a Jorge Rial y cómo había sido su reacción.

"Yo lo saludo siempre. Él me odia con tanta garra y yo lo saludo cada vez que lo veo. Le pregunto por las hijas cuando las he visto en algún desfile. No tengo odio, pero hay gente que tiene odio hacia mí", replicó Julián Weich. Activo en las redes sociales, Jorge Rial usó su cuenta de Twitter para ningunear a su colega conductor, con el que evidentemente no tiene una buena relación.

La durísima respuesta de Jorge Rial

Compartiendo una captura de la entrevista de Julián Weich en LAM, en la que el graph rezaba "Rial me odia con ganas", Jorge Rial se despachó con todo contra el ex Sorpresa y Media. "A mis enemigos los elijo por su inteligencia. No sería el caso", lo ninguneó el exIntrusos y actual conductor de Argenzuela a Julián Weich en su cuenta oficial de Twitter.