Jorge Rial le responde a Patricia Bullrich.

Luego de que se conociera que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había pedido un allanamiento a los estudios de streaming donde trabaja Jorge Rial, el periodista le contestó sin rodeos desde Argenzuela, el programa que conduce durante las tardes en C5N.

"Estamos arrancando una semana que ya se vislumbra como una semana de locura. Es una locura lo que está sucediendo en este momento. No estamos en la clandestinidad, no huimos en autos importados, no descartamos material, no somos socios en la corurrupción. Tampoco conocemos a Karina ni a Lule Menem", comenzó diciendo.

De forma contundente, agregó: "No le robamos la plata a los discapacitados, no le pegamos a los jubilados ni queremos cerrar el Garrahan. Somos periodistas que lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo y parece que ese laburo molesta al poder. Gracias a Dios molesta al poder".

"Tal vez no se lo venían venir por este lado, pero salió de acá. Hoy estamos con un grupo de periodistas de Carnaval Stream. Es una locura. Miren lo que es esta denuncia de Patricia Bullrich. Es raro y peligroso. Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario", dijo con seriedad.

Jorge Rial, continuó diciendo en su duro editorial: "Pocos países se atreven a pedir allanamientos a medios de prensa y a periodistas. Repito: nosotros no pedimos coimas, porque para hacer eso tenés que ser un hijo de puta, que es lo que son ustedes. Coimeros e hijos de puta. "No somos delicuentes, no somos coimeros, no somos libertarios... Lo que están haciendo con esto es confirmar que los audios de Spagnuolo son verdaderos, es cierto que son corruptos".

"De la mierda que es la corrupción, ustedes están en el fondo, y la historia los va a juzgar más rápido que tarde", cerró.

Qué se sabe del pedido de allanamiento que Patricia Bullrich hizo contra Mauro Federico y Jorge Rial

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó el allanamiento de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial luego de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei dentro de la Casa Rosada.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno denunció en la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. Según explicó, “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.

Poco después, el juez federal Alejandro Patricio Maraniello aceptó una medida cautelar y ordenó frenar la difusión de esos audios. En su resolución, dispuso “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) atribuidos a Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación, redes sociales o plataformas digitales”.