Patricia Bullrich profundizó la interna con Victoria Villarruel: "Mala leche"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a arremeter contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de la interna que protagonizan por el caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela. En una entrevista que dio este domingo, la expresidenta del PRO tildó de "mala leche" al comentario de la titular del Senado, quien la semana pasada tuiteó que ella "jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela".

"Fue un comentario mala leche contra mí, contra la Gendarmería y contra el país", apuntó Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia, y profundizó: "Que se salga con una cosa así, parecía algo muy mezquino, en un momento en el que había que tener la grandeza de llamarme y decirme, `Patricia, ¿en qué puedo ayudar?` No lo hizo".

La ministra opinó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es "un fascista" que lidera un "régimen criminal". "¿Qué es lo más importante? El secuestro de este gendarme. Y Villarruel sale con un tema totalmente fuera de lugar", señaló, a la vez que marcó que "el país entero está preocupado" por la situación de Gallo.

En ese marco, Bullrich insistió con su cruce a la Vicepresidenta de la Nación y titular del Senado: "La verdad que es una desubicación, porque, ¿qué voy a pensar, que el director de personal de la Gendarmería, que no piensa geopolíticamente, sino desde una perspectiva funcional, lo hizo a propósito?. No".

Desafío de Milei a Macri: "Vamos juntos en todo o separados"

El presidente Javier Milei hizo referencia a una posible alianza con el PRO de Mauricio Macri de cara a las elecciones del 2025 para avanzar con su plan para el próximo año en el gobierno. Se mostró confiado con su gestión y dijo que se trata de una reforma.

En diálogo con Forbes, Milei fue consultado sobre cómo imaginaba el armado político para avanzar con todo su plan 2025, ya que será clave el resultado de las elecciones. “Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido”, apuntó. En tanto, planteó: “El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve”.

En este marco, el Presidente se refirió a la alianza con el PRO y confirmó “si va a seguir siendo clave o verá según qué jurisdicción si van juntos o separados”. Admitió que no hizo ese cálculo, pero lo negó rotundamente. “Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", disparó Javier Milei.