Desafío de Milei a Macri: "Vamos juntos en todo o separados”

El presidente dela Nación, Javier Milei, hizo referencia a una posible alianza con el PRO de Mauricio Macri de cara a las elecciones del 2025 para avanzar con su plan para el próximo año en el gobierno. Se mostró confiado con su gestión y dijo que se trata de una reforma.

En diálogo con Forbes, Milei fue consultado sobre cómo imaginaba el armado político para avanzar con todo su plan 2025, ya que será clave el resultado de las elecciones. “Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido”, apuntó. En tanto, planteó: “El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve”.

En este marco, el Presidente se refirió a la a alianza con el PRO y confirmó “si va a seguir siendo clave o verá según qué jurisdicción si van juntos o separados”. Admitió que no hizo ese cálculo, pero lo negó rotundamente. “Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", disparó Javier Milei.

Milei como presidente outsider

Mientras sr refirió a la dinámica de la política "siendo un presidente outsider", e hizo una polémica comparación: "Nunca estuvo en mis planes ser presidente hasta que me involucré en la campaña (...) Siempre doy este ejemplo: es muy lindo ir a ver un partido de Argentina en la tribuna, pero por más que grites, la pelota no se mueve. Los goles los hace Messi. Entonces, me tuve que involucrar", afirmó.

En tanto, el mandatario aseguró que continuará "quitando regulaciones" y detalló que quedan "3.200 pendientes" a tratarse cuando el oficialismo tenga mayoría en el Congreso. "Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral. En la medida que salga la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional. Además, vamos a eliminar cerca del 90% de los impuestos -no de la recaudación-, con lo cual vamos a ir a un sistema que tenga no más de seis impuestos", enfatizó.

El jefe de Estado aprovechó además para destacar al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y reveló que mantienen una relación "fabulosa" y un vínculo "simbiótico". "Estoy orgulloso y feliz no solo de haber elegido a un tipo verdaderamente brillante como es `Toto` Caputo, sino que además es un excelente ser humano y me ha generado una felicidad enorme que lo hayan condecorado como el mejor ministro de Economía del mundo. Estoy feliz con el equipo económico, disfruto hablando con ellos", admitió.

El Gobierno se burla de los despidos en el Estado: las 200 áreas que cerró Milei

Esta semana, a doce meses de iniciada su gestión, el gobierno de Javier Milei mostró el detalle de los despidos, ajustes, cierres y desguace del Estado. Los miles de desempleados producto de la eliminación de más de 200 reparticiones son vistos como una hazaña por sus funcionarios. Las áreas especializadas en políticas de género fueron de las más afectadas.

“A medida que vamos revisando las estructuras de cada Ministerio nos encontramos con excesos, duplicaciones y áreas totalmente innecesarias. Durante el 2024 ya eliminamos más de 200 áreas (Direcciones Nacionales, Direcciones y coordinaciones) que tenían funciones duplicadas u obsoletas y casi 100 Secretarías y Subsecretarías”, publicó el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, en su cuenta de la red social X.

Al celebrar el desguace, el funcionario adjuntó una lista con todas las dependencias eliminadas desde el 10 de diciembre pasado. “Nos encontramos con áreas que cumplían funciones o tareas que puede hacer el sector privado o con otras que directamente cumplían funciones que le corresponden a las provincias o municipios rompiendo el federalismo”, apuntó.