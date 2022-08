Jorge Rial fulminó a Dalma Maradona: "Se acabó esa protección de 'soy la hija de Diego'"

Jorge Rial le respondió a Dalma Maradona tras el fuerte cruce entre su madre, Claudia Villafañe, y Verónica Ojeda en Argenzuela.

Dalma Maradona publicó un fuerte descargo en sus redes sociales tras la pelea que entre su madre, Claudia Villafañe, y Verónica Ojeda en Argenzuela (C5N), el programa conducido por Jorge Rial. Más tarde, el conductor apuntó contra Dalma por sus declaraciones.

Después de aquel cruce mediático, la hija de Diego Maradona escribió en sus redes sociales unas palabras dedicadas a su mamá. “Solo voy a decir que me da mucho orgullo la madre que tengo. Tan hermosa persona, tan educada y todo lo lindo. Y no siempre todos los hijos piensan eso de sus propias madres... ¡De hecho, muchas seguidoras me piden compartir a La Tata!”, comenzó.

“Hay que tener cuidado cuando uno se expone en la tele porque sale todo y hay cosas que no se pueden ocultar... Vos, Tata, sos luz y amor. Y eso tampoco se puede ocultar ¡Te amo!”, cerró la actriz. Poco después, el exconductor de Intrusos se indignó con las declaraciones de Dalma y expresó su descargo.

Historia subida por Dalma Maradona a su cuenta de Instagram.

“Hice la pregunta que había que hacer, nada más. Laburo de esto hace 40 años. Tengo una profesión y no puedo decir lo mismo de vos, Dalma. Por lo menos, tené un poquito de respeto", comenzó Rial, y acusó a Dalma de escudarse bajo su apellido. “Se acabó esa protección de ‘soy la hija de Diego’, basta. Para mí ya no corre más eso, me cansé de que uno se tenga que bancar siempre esa cosita, esa ironía mal manejada, porque para ser irónico hay que ser inteligente”, concluyó el conductor.

La fuerte pelea entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda

El cruce entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda comenzó cuando Mario Baudry, el abogado de "Dieguito" Fernando y pareja de Verónica Ojeda, fue invitado al programa para hablar sobre las internas en la familia por la sucesión de Maradona. Más tarde, Ojeda conversó en el programa aseguró que hay una gran tensión con Claudia, a pesar de que parecía que habían llegado a un acuerdo.

"Hablamos muy bien, fue todo muy armonioso. Y dividimos las cosas como tenía que ser. De hecho, hablamos de la empresa Maradona, porque Diego ya no está más. Y si a la empresa no la cuidan los herederos, los demás vivos se hacen millonarios”, relató Ojeda. Sin embargo, aseguró que al poco tiempo esa paz se quebró y acusó a Villafañe de haber firmado acuerdos en un nuevo emprendimiento de vinos en Italia sin haberlo consultado.

En su defensa, la madre de Dalma lo negó y le explicó que no podía hacer nada porque "no le corresponde", ya que cuando le llega un negocio se lo pasa "a las personas que lo tienen que resolver". “La gente me llama a mí para hacer negocios y yo se los paso a los abogados. No lo resuelvo yo porque no soy quién”, cerró.