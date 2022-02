Jorge Rial denunció a una excompañera por traición: "Viudita"

Jorge Rial apuntó contra una excompañera de América TV, a la que volvió a acusar de ser una traidora.

Jorge Rial usó sus redes sociales para disparar con todo contra una excompañera con la que tiene una disputa mediática desde que TV Nostra (América TV) terminó abruptamente el año pasado. "La viudita a la tele", escribió el conductor de Argenzuela (Radio 10) en su cuenta oficial de Twitter luego de enterarse del regreso de esta excompañera a la pantalla chica, más precisamente a La Nación Más.

El sorpresivo final de TV Nostra y cómo se manejó Jorge Rial en esa situación generaron mucha polémica a comienzos del 2021. Con el objetivo de que no s filtrara la noticia, el conductor no le contó a prácticamente nadie de su decisión hasta que faltaban solo unas horas para que saliera al aire y lo informara públicamente. Esto provocó que varios integrantes del programa se enojaran mucho con el periodista, como fue el caso de Diego Ramos y Marina Calabró. Con esta última, Rial estuvo intercambiando dardos venenosos desde el final de TV Nostra, y en más de una oportunidad se acusaron mutuamente de "traidores".

"Pedro! Mira quien vuelve!!!", comenzó el conductor de Argenzuela en su cuenta de Twitter, haciendo referencia de forma ineludible a El contra, el personaje que popularizó Juan Carlos Calabró, papá de Marina. "La viudita a la tele. A quien va a traicionar ahora? Cuidense", continuó un Rial muy picante contra la periodista de espectáculos, quien también supo ser panelista de Intrusos, cuando era conducido por el histórico animador del ciclo de América TV.

Para cerrar, Jorge Rial fue lapidario con Marina Calabró y su forma de manejarse: "Filtra toda la información. No la agreguen a los chats o, mejor, hagan uno paralelo". Claro que esta no es la primera vez que el conductor acusa a su excompañera de traicionarlo, sino que ya lo había hecho en diálogo con Gustavo Sylvestre. "A algunos compañeros no les avisé para que no vendieran la información. Tomé la decisión por una persona en especial, porque yo sabía que llevaba y traía información de todos lados. Lo sabía", le contó al periodista sobre el final de TV Nostra y por qué no le contó a sus panelistas antes.

El regreso de Marina Calabró a la pantalla chica

Marina Calabró confirmó que volverá a la televisión tras su alejamiento de meses. En diálogo con el portal Televisión.com.ar, la hija menor de Juan Carlos Calabró develó que su regreso a la TV será nada menos que en LN+. La periodista conducirá un programa diario que irá desde las 8.30 hasta las 10 de la mañana y lo hará en compañía de otros dos reconocidos colegas, con quienes compartirá la conducción: Luis Majul y Débora Pláger. "Estoy súper feliz, la verdad re linda propuesta", aseguró Calabró.

De la misma forma, la periodista de espectáculos también contó que tendrá participaciones especiales en El diario de Leuco: "Voy a estar una vez por semana, o tal vez dos, con Alfredo Leuco, que me encanta trabajar con él". "Una vez estuve de invitada en su programa de radio y fue un placer y realmente me hace mucha ilusión también", agregó Marina Calabró sobre su pronto regreso a la televisión argentina.