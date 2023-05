Jorge Lanata todavía no volvió a El Trece ya llora el rating perdido: "Mala leche"

El periodista se quejó del rating de El Trece antes del estreno de su programa en la emisora. Jorge Lanata llevará adelante una vez más Periodismo para Todos en TV.

Jorge Lanata está próximo a estrenar su ciclo Periodismo Para Todos en El Trece y ya comenzó a quejarse de las mediciones de rating del canal del Grupo Clarín, aunque todavía no está al aire. El conductor de Radio Mitre analizó los manejos de programación que ha tenido Telefe y destacó una ventaja con la que cree que corre el canal de las pelotas.

"Yo veo que el hecho de que Telefe esté manejado por Paramount, le dio una espalada importante que hoy El Trece no tiene. Evidentemente, Telefe programó mejor, es así. El Trece también compró latas turcas, pero ahí no funcionaron y en Telefe funcionaron todas", comenzó su descargo el periodista en diálogo con Ángel de Brito y sus panelistas de LAM. Lanata volverá a la pantalla chica el domingo 4 de junio a las 22 horas, manteniendo el mismo horario y día que en anteriores temporadas.

Lanata aseguró que las autoridades de El Trece tuvieron "mala leche" en sus elecciones de programación, por las que los últimos años se vieron muy afectados en las mediciones de audiencia. "Desgraciadamente ATAV no funciona, yo pensé que no iba a funcionar desde que salió, porque era demasiado bajón. Es una novela que está bien, es interesante, pero esto de la novela comprometida ya fue. Tengo buen diálogo con Adrián Suar, pero no hablamos de programación", concluyó su descargo el presentador.

Lanata, contra el nuevo programa de las tardes de El Trece

"Qué poca gente se ve en la tribuna. Nada peor que una tribuna desierta. ¿Qué hay, diez personas? Pero. ¿No hacen nada? Para no hacer nada hubieran contratado gente y la ponen ahí", soltó Lanata en alusión al nuevo programa de Carina Zampini en El Trece, Pasaplatos. Se trata de una competencia entre personas no famosas que tiene que demostrar sus destrezas culinarias antes un jurado compuesto por reconocidos chefs. Además, Lanata comentó: "Es muy pobretón todo. Me tienen cansado los programas que para demostrar que están arriba ponen la música al palo, al punto de que no se escucha lo que dicen los tipos que conducen. ¡Los tipos que conducen terminan gritando!".

Fuertes palabras de Marina Calabró en el ciclo de Jorge Lanata sobre Wanda Nara

La columnista de Lanata sin Filtro hablaron del rol de Wanda Nara en MasterChef Argentina y se mostraron algo indignados con la conducción de la celebridad de redes. "Una cosa es la chica divertida, la mujer empresaria que nos muestra una vida aspiracional y otra cosa es que yo quiera que conduzca un programa en el prime time de Telefe", soltó Calabró.