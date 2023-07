Jorge Lanata habló de la muerte y ventiló su peor miedo: "Soy re cagón"

Entrevistado por Mariana Fabbiani, el periodista Jorge Lanata habló de sus idas y vueltas con la salud y reveló sus temores ante el peor escenario.

Jorge Lanata volvió a la televisión tras quedar envuelto en el ojo de la tormenta por sus polémicas declaraciones sobre la salud de Wanda Nara y se animó a un mano a mano con Mariana Fabbiani donde se refirió al tema y a sus complicaciones de salud pasadas y sus miedos más terribles. "Soy re cagón", ventiló Lanata, dejando sorprendida a la conductora de DDM (América TV).

La revelación surgió cuando Fabbiani le preguntó por su estado de salud actual y Lanata reconoció: "Me cuido bastante. Lo único malo que hago es fumar (...) Tengo que hacer un par de cosas más, espero poder hacerlas: escribir un par de libros de ficción, estar con Elba, Lola, Bárbara, Valentino, Allegra". Hecha esta aclaración, la conductora le retrucó: "¿Le tenés miedo a la muerte?".

"No, porque creo que nos convertimos en estrellitas", deslizó el periodista macrista haciendo reír a Mariana Fabbiani, quien no se esperaba tal reacción. "No esperaba una respuesta tan naif de Lanata", comentó ella antes de darle pie al conductor de PPT (El Trece) a explayarse. "No sé muy bien que pasa (después de la muerte). Creo en Dios pero no voy a la Iglesia. A veces me encuentro rezando por alguien", agregó el periodista.

Sobre las cosas que le dan miedo, Lanata hizo una desconocida revelación que dejó pasmados a todos en el estudio: "Tuve miedo mil veces. Yo soy re cagón. No veo películas de terror porque no duermo. La última de terror que vi fue El exorcista, tenía 16 años. Todavía me acuerdo de la piba en el techo vomitando en colores, una cosa horrible. ¡Claro que tengo miedo!". "Respecto a la muerte, estar vivo es increíble pero no sé si termina acá. Pienso que no, pero esto es como alguien me dijo hace poco: 'si te equivocás, no te vas a enterar'", cerró.

Jorge Lanata se irritó y le respondió con todo a La Negra Vernaci: "Cree que está flaca"

Lanata acudió como invitado al ciclo de Mariana Fabbiani en el canal de Daniel Vila, DDM, y éste fue contundente en su descargo contra Vernaci. Se notó que el periodista tenía ganas de responderle a la premiada conductora de radio porque en ningún momento alguien se refirió a sus palabras contra él, sino que de la nada Lanata habló sobre el tema.

"Me causó gracia que, cómo se llama, Vernaci me dijera que soy un gordo ridículo. Digo, ella se debe creer que es flaca", soltó el periodista de El Trece y se rio de su propio dicho ante la mirada desaprobatorio de Fabbiani. "Ay, Jorge", reaccionó la conductora a modo de crítica hacia su entrevistado.