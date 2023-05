Jonatan Viale y Feinmann rompieron el silencio tras levantar el pase en LN+: "No hay"

Los periodistas del canal de noticias dejaron de hacer el clásico segmento entre sus programas y se desataron los rumores de una pelea entre los conductores..

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale dejaron en evidencias las internas que existen en La Nación+. Las figuras del canal de noticias dejaron de hacer su característico pase y se desataron las especulaciones sobre una pelea entre los periodistas en las redes. Pero en cuestión de horas las versiones tuvieron un correlato periodístico y se conoció el motivo del enfrentamiento.

El pasado martes, cuando concluyó su programa Noticiero Central, Feinmann se despidió y de inmediato comenzó el ciclo liderado por Viale. “Que raro esto“, dijo el hijo de Viale al comenzar su editorial. Una reacción similar a la que tuvieron los usuarios de Twitter, que quedaron impactados con la ausencia del segmento.





Y este miércoles, en A la Tarde fueron a buscar al hijo de Mauro Viale para consultarle sobre lo sucedido. El periodista se mostró despreocupado y sostuvo: "Yo, lo único que hago todos los días es trabajar, trabajar y trabajar. A Eduardo lo quiero, lo respeto y a mi lo que me enseñó mi viejo todos los días es laburar, humildemente, y nada, admirar a mis maestros. Uno de ellos es Eduardo".

"No hay pelea, no inventen nada, está todo bien. No hay número uno, no hay número dos. No me interesa, sólo me interesa que el programa mida bien para que la gente se interese", agregó y no quiso hacer referencia a los trascendidos que indican que su predecesor en la señal de noticias le haya reclamado algo a su productora. "Puterío, no. No me gusta, yo trabajo todos los días. Me levanto, vengo acá, yo aprendí eso de mi viejo. Nunca van a encontrar de mi faltarle el respeto a nadie, mucho menos a Eduardo", afirmó Jony.

Sin embargo, cuando el cronista del programa de América le preguntó sobre la versión que indica que Feinmann dijo que "bajar invitados" es una "costumbre familiar", haciendo referencia a su padre, que murió en abril de 2021, la actitud de Jony cambio rotundamente. "A mi papá no lo toquen", dijo tajante.

Eduardo Feinmann reveló por qué dejó de hacer el pase con Jonatan Viale

Unas horas antes, un móvil de Intrusos fue al encuentro de Feinmann para conocer su versión sobre lo sucedido. Y si bien el periodista intentó bajarle el tono a la polémica sobre la suspensión del pase, luego, fiel a su estilo, le dedicó unas palabras llenas de ironía su colega de LN+

"¿Cómo estuvo la nota con Santiago Peña? ¿Desató una polémica en el pase con Jonatan Viale?", le preguntó el cronista del programa. "No, de ninguna manera. ¿Sabés lo que pasa? Yo me levanto a las cuatro de la mañana y ya estaba terminando muy tarde el pase, una hora de sueño para mí es fundamental", explicó.

"Jony no me necesita a mí para el pase, tiene un programa espectacular. Yo le propuse que se corte, no puedo más, quedarme media hora más implicaba llegar una hora más tarde a mi casa, no puedo", agregó y disparó: "Jony Viale, hoy es el mejor periodista que tiene este país, no me necesita a mí para hacer un pase".