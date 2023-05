Eduardo Feinmann y Jonatan Viale distanciados: "Voló todo por el aire"

El enfrentamiento entre los conductores del canal de noticias no es nuevo, pero en las últimas horas pasó algo que produjo el quiebre total de la relación.

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale no realizaron su clásico pase y los televidente de La Nación+ quedaron llenos de incertidumbre. Los rumores entre la figuras del canal de noticias no son nuevos, pero en las últimas horas se filtró el motivo de la fuertísima pelea por el que se interrumpió el segmento.

Los seguidores de uno de los momentos más vistos de la señal quedaron sorprendidos con la ausencia del pase, pero para las autoridades era cuestión de tiempo para que se produzca. De hecho, Juan Cruz Ávila, el gerente de programación, estaba al tanto del enfrentamiento, según informó Laura Ubfal. "Voló todo por el aire" entre los conductores, afirmó la periodista.

Qué pasó entre con Jonatan Viale y Eduardo Feinmann

El pasado martes, cuando concluyó su programa Noticiero Central, Feinmann se despidió y de inmediato comenzó el ciclo liderado por Viale. “Qué raro esto“, dijo el hijo de Mauro Viale al comenzar su editorial. Una reacción similar a la que tuvieron los usuarios de Twitter, que comenzaron a sacar conjeturas sobre una interna entre los periodistas.

De acuerdo a lo consignado por Ubfal, Feinmann cree que Viale le bloquea los invitados, los cerraría antes y les impediría que vayan al programa de su colega. "Feinmann le habría planteado el asunto a una productora de Viale, a quien le habría gritado y en el medio de su ira, el periodista habría hecho referencia al fallecido Mauro Viale, haciendo alusión a que era una cierta “costumbre familiar” el asunto de retener invitados", sostuvo el portal de la periodista especializada en espectáculos.

"Más allá de que este tema fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de Viale, el enfrentamiento entre ambos periodistas y conductores ya había tenido capítulos previos", afirmó Ubfal. Y de acuerdo a su información, por el momento no existe la posibilidad de que se retome el pase. No obstante, habrá que esperar que ocurre con el correr de las horas, ya que, además del rating, el segmento tenía auspiciantes.

Interna en La Nación Más

Hace un mes, Intrusos le dedicó un bloque al enfrentamiento entre las figuras de La Naciòn+: Eduardo Feinmann contra Jonatan Viale y Luis Majul. Y el culpable sería otro periodista, pero que no forma parte la empresa: Marcelo Longobardi, una de las flamantes figuras de Radio Rivadavia.

Según contó Guido Záffora, Feinmann "se sintió traicionado" por sus compañeros de canal. En ese momento el periodista se habría molestado el dúplex que realizaron Viale y Marcelo Longobardi con el ciclo matutino de Luis Majul en el canal del diario La Nación el día que el ex conductor de Cada mañana debutó Rivadavia, pues en ese mismo horario compartía su pase con Jorge Lanata en Radio Mitre.