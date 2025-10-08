Jonatan Viale se dio vuelta y apuntó contra Milei: "Financiamiento narco"

Jonatan Viale se dio vuelta y apuntó contra Milei.

El periodista Jonatan Viale fue durísimo con el presidente Javier Milei, tras el recital que dio en el Movistar Arena en el festejo por la presentación de su nuevo libro, "La construcción del milagro". Qué dijo Viale en TN.

"Vos tenés un presidente que te dice 'que el esfuerzo valga la pena' mientras se organizaron un auto cumpleaños en el medio de acusaciones de financiamiento narco al exprimer candidato de la Provincia y mientras la gente se endeuda para llegar a fin de mes", expresó el periodista en su editorial.

Luego, Jonatan Viale, quien ya había cuestionado el show musical de Milei, concluyó: "Es chocante. Obviamente, la gente se va a preguntar 'che, ¿el esfuerzo vale la pena'?".

"Tal vez la palabra que se perdió anoche fue empatía. ¿Qué es la empatía? La habilidad para comprender y compartir los sentimientos de otra persona", añadió Viale, quien consideró que el show de Milei representó una "crisis de empatía".

Jonatan Viale alertó que Milei podría "expulsar" al "votante dudoso"

Para el periodista de TN, el show que Milei dio en el Movistar Arena podría tener consecuencias directas en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. "Comprendemos perfectamente que hay una búsqueda de consolidación del núcleo duro, ¿pero a qué precio? Porque en esa búsqueda corrés el riesgo de expulsar al votante independiente, al votante moderado, al votante dudoso", sostuvo.