Trump dice que la supervisión de EEUU sobre Venezuela podría durar años, según el NYT

Fotos muestran a Trump observando la operación militar de EEUU en Venezuela

‍El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "solo el ‍tiempo dirá" ⁠cuánto tiempo EEUU mantendrá la supervisión sobre Venezuela en una entrevista publicada por el New York Times a primera hora del jueves.

Cuando el Times le preguntó si serían tres meses, seis meses, un ‌año o más, Trump dijo: "Yo ⁠diría que mucho ⁠más tiempo".

"La reconstruiremos de una forma muy rentable", dijo Trump sobre Venezuela, ‍y añadió: "Vamos a usar petróleo y vamos a ⁠sacar petróleo. Estamos bajando ‌los precios del petróleo, y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente".

Trump añadió que EEUU se estaba "llevando ‌muy ‌bien" con el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez en Venezuela en estos momentos, según el Times.

Trump ​dio a conocer el martes un plan para refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano que habían quedado atrapados en Venezuela bajo el bloqueo de ‍Estados Unidos, en una señal más de que Washington está trabajando con el Gobierno venezolano desde la captura del presidente Nicolás Maduro ​en una redada el fin de semana pasado.

"Nos están dando todo lo ​que consideramos necesario", dijo Trump refiriéndose al Gobierno venezolano.

Con información de Reuters