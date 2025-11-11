Johnny Depp en Telefe: a qué hora es y como ver en vivo online

El legendario actor Johnny Depp está en la Argentina y le dará una nota a la conductora Verónica Lozano, que saldrá por Telefe y que, además, se podrá ver online.

La entrevista que Johnny Depp le dará a Cortá por Lozano será en vivo este martes 11 de noviembre a las 14.30. Además de emitirse por Telefe, podrá verse en mitelefe.com/vivo.

La llegada de Johnny Depp se confirmó el martes por la mañana y, desde ese momento, decenas de personas se congregaron en la puerta del edificio en el que está el estudio de Telefe para recibir al actor de Hollywood.

Por qué vino Johnny Depp al a Argentina

Este 11 de noviembre se llevará a cabo la premiere de la película que dirigió Depp: Modigliani, tres días en Montparnasse. Pero el paso de Johnny Depp en la Argentina no se detendrá allí, sino que el actor tiene una cargada agenda con actividades turísticas, tanto que, no sería extraño cruzarlo por las calles de La Boca, San Telmo, Microcentro y Palermo.

Entre las actividades del actor en el país se encuentra una masterclass que dictará el actor en la ciudad de La Plata junto a Ricardo Scarmaccio, el protagonista del filme, quien también dará el presente en la premiere. En todo momento lo acompañará su amigo, el empresario argentino Jorge Rodríguez. No es la primera vez que visita el país, ya que fue en junio de 1993 cuando conoció el suelo argentino para presentar la película Benny & Joon. Asimismo, en 2016 y 2023 volvió al país para presentarse con su banda Hollywood Vampires.