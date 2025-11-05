Johnny Depp en la Argentina: a qué viene y cuándo llega.

Este miércoles por la tarde las redes sociales estallaron tras el anuncio de que Johnny Depp vendrá a la Argentina. El actor hollywoodense aterrizará en el país la próxima semana, para presentar su última película: Modigliani, tres días en Montparnasse. Esta cinta cuenta con la particularidad de verlo detrás de cámara, es decir, como su director.

La película ya cuenta con recorrido. Su avant premiere fue en la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, mientras que fue galardonada con el Premio a la Película de Culto del Año en la 29ª edición del Capri Hollywood – Roma Fall Gala 2024, tan solo un día antes de su estreno en Italia, durante el 19º Festival de Cine de Roma el 26 de octubre de 2024.

Cuándo será la presentación de la película en Argentina

Este 11 de noviembre se llevará a cabo la premiere de Modigliani, tres días en Montparnasse en la Ciudad de Buenos Aires. Pero el paso de Johnny Depp en la Argentina no se detendrá allí, sino que el actor tiene una cargada agenda con actividades turísticas, tanto que, no sería extraño cruzarlo por las calles de La Boca, San Telmo, Microcentro y Palermo.

Johnny Depp viene a la Argentina para presentar su última película.

Entre las actividades del actor en el país se encuentra una masterclass que dictará el actor en la ciudad de La Plata junto a Ricardo Scarmaccio, el protagonista del filme, quien también dará el presente en la premiere. En todo momento lo acompañará su amigo, el empresario argentino Jorge Rodríguez.

Se trata de una de las visitas más importantes del 2025, para dar cierre a un año cargado en la Argentina. Los fans aguardan por conocer cuándo es que aterrizará el actor y dónde es que se hospedará. No es la primera vez que visita el país, ya que, recordemos, fue en junio de 1993 cuando conoció el suelo argentino para presentar la película Benny & Joon. Asimismo, en 2016 y 2023 volvió al país para presentarse con su banda Hollywood Vampires.