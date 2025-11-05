Mi Yo del Futuro es el filme disponible en Prime Video recomendado por expertos.

Amazon Prime Video tiene entre sus filmes una película ideal para aquellos que quieren salirse de lo pochoclero y conectar con una ficción que toque fibras íntimas. Se trata de Mi Yo del Futuro, una comedia dramática que con un toque de fantasía plantea un escenario que le hace replantear la vida a la protagonista y, por efecto espejo, al espectador.

Con Mi yo del futuro, la cineasta Megan Park vuelve a ponerse al frente de la dirección, presentando una historia que combina elementos de ciencia ficción con una exploración del crecimiento personal. La película, protagonizada por Aubrey Plaza y Maisy Stella, aborda la importancia de las relaciones familiares y reflexiona sobre las oportunidades que dejamos pasar, invitando al espectador a valorar el presente a través de un diálogo entre generaciones. El influencer de cine Sin Permiso definió al filme como: "Una joya del cine independiente de la que nadie habla".

Mi yo del futuro sigue a Elliot (Maisy Stella), quien vive un choque con su yo del futuro, interpretado por Aubrey Plaza. Todo ocurre mientras celebra sus 18 años en un pequeño y tranquilo pueblo de Ontario; una experiencia con hongos psicodélicos junto a sus amigas provoca que el presente y el futuro se crucen. A partir de ese momento, Elliot debe lidiar con la confusión sobre lo que es real y lo que representan las advertencias de su versión adulta.

Desde Amazon Prime Video hicieron una sinopsis oficial sobre la película Mi Yo del Futuro y escribieron: "En esta fresca historia de entrada a la mayoría de edad, Elliott consume hongos alucinógenos para celebrar sus 18 años y se encuentra con su yo de 39 años. Cuando el 'yo del futuro' de Elliott comienza a decirle lo que debe y no debe hacer, Elliott se da cuenta de que debe repensar todo sobre su familia, el amor y un verano que le cambiará la vida".

Escena de Mi Yo del Futuro.

