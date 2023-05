Jimena Barón reveló su peor experiencia íntima: "Se desmayó"

Jimena Barón habló sobre su época de soltería y reveló insólitas anécdotas sobre su vida íntima.

Jimena Barón reveló cuál fue la situación más incómoda que vivió en la intimidad, cuando había tenido un encuentro con un chico con el que salía y algo insólito sucedió. Actualmente, Jimena está en una relación establecida, pero en su época de soltería, solía conocer a diferentes personas. Mientras algunas citas resultaron exitosas, otras no terminaron del todo bien y se transformaron en divertidas anécdotas que recuerda hasta el día de hoy.

La intérprete de La Cobra suele mostrarse muy abierta a la hora de contar detalles de su vida privada y esta no fue la excepción. Esta vez, estuvo como invitada en Noche al Dente (América TV), el ciclo conducido por Fer Dente, en el que desafía a sus invitados a jugar un juego de preguntas y respuestas. Cuando el productor le preguntó por sus encuentros íntimos, la cantante respondió sin tapujos.

Todo comenzó cuando Dente mostró en pantalla una foto vieja de Jimena. "En esa foto estaba soltera. En la época de La Cobra, nada. Nadie", recordó la cantante. "¿No comías nada? ¿Por selectiva?", indagó el conductor, a lo que Barón respondió que no tenía citas, ya que no tenía tiempo. "Y después me pasaron cosas insólitas. Estuve seis meses sin nada", sumó. "¿Qué te pasó? Una insólita decime…", quiso saber el conductor.

Jimena intentó evadir la pregunta, pero Dente insistió. "¿Enfermedades?", le preguntó. "¡Ay, Fernando!", contestó Jimena. "No, por ahí me decís 'tuve herpes'", indagó el periodista. Fue entonces cuando confesó su peor experiencia: "Una vez, un chico se desmayó. Sí, se desmayó". "Con esta otra foto que tengo acá puedo entender por qué se desmayó. Mirá, él (Matías) no se desmayó", le respondió el conductor, mientras le mostraba una foto suya en traje de baño junto a su pareja actual. "No, él no se desmaya, porque se lo pedí a Dios", bromeó Jimena.

Jimena Barón confesó que le escribió una carta a Dios para pedirle pareja

Recientemente, una seguidora de Jimena Barón le preguntó por Instagram cómo fue que conoció a su pareja. “'Deseabas encontrar un compañero o solo te sorprendió la vida?”, indagó su seguidora, a lo que Jimena respondió: “Esto es bastante gracioso de confesar, pero el escribí una carta a Dios. Jajajaja (en pandemia del año 2021), describiendo el compañero que me gustaría tener".

Para su sorpresa, conoció a Matías Pelleiro, su novio actual, quien cumple con casi todos los requisitos de aquella lista. "Y realmente es como si la hubiera leído. Tipo, le pedí cosas como ‘que coma mucho y que no me proponga compartir el plato’, que son muy Matías (que se está enterando en este momento sobre la carta a Dios)". Acto seguido, mostró parte de la carta. Entre todos los requisitos, se podía leer: "Quiero un hombre que me quiera. Que me quiera toda... Que le gusten las cantinas y las porciones abundantes servidas en fuentes de chapa. Que no me proponga compartir comida”.