Jimena Barón confirmó su romance con Matías Palleiro con fotos desde la playa

Aunque todo indicaba que Jimena Barón había terminado su relación con Matías Palleiro, ahora se fueron de vacaciones juntos: las fotos que confirman su romance.

Jimena Barón había comenzado un romance con Matías Palleiro en diciembre del año pasado. Sin embargo, todo indicaba que habían dejado de verse y ahora se filtraron fotos de los dos juntos de vacaciones en la playa.

Esto tomó muy sorpresa a sus seguidores, ya que apenas algunas semanas atrás, Jimena se había ido de vacaciones sola con su hijo “Momo” a Europa y había publicado historias de Instagram diciendo que estaba aburrida de estar soltera e incluso subió una lista de todos los aspectos positivos y negativos de salir con ella en un intento de encontrar el amor.

De un día para el otro, sorprendió con estas postales en la playa con Matías. El destino que eligieron fue Chapadmalal. A través de su cuenta de Instagram, la cantante de La Cobra publicó fotos de sus días de descanso frente al mar, con atardeceres de fondo, y otras del lugar en el que se están hospedando. Sin dudas, esta es una confirmación muy clara de que siguen juntos.

El “cv” amoroso que Jimena Barón publicó en sus redes

Semanas atrás, mientras estaba de vacaciones con su hijo en España, Jimena había publicado un descargo en su cuenta de Instagram quejándose sobre cómo los hombres se interesan en ella hasta que descubren que es madre soltera y dejan de hablarle repentinamente. Harta de esta situación, publicó una lista de los pro y los contra de salir con ella.

“Aprovecho y dejo mi cv. “Este año en mayo cumplo 35. Tengo un hijo de 7 casi 24/7. Puedo salir un tiempo, la tengo a Mari, pero pasado el momento citas si no se llevan bien con mi hijo se deberán tomar el palo por más increíbles que sean en la cama”, comienza la lista.

“No aspiro a convivencia, si sucediera apuesto a cuartos y baños separados. No sueño con casarme. Soy bastante más estructurada de lo que parezco y menos loca. Me gusta levantarme temprano, entrenar, comer saludable y dármela en la pera una vez por semana, ponele… la fisura no es un estado que me agrade. Los domingos son día familiar. No soy celosa, tampoco pelotuda. No reviso cosas, no me revisa nada nadie”, sigue.

En otro de los puntos, menciona que es una persona “divertida y graciosa” pero no tan demostrativa y que tiene un carácter muy fuerte. “Cambio mucho de opinión, me fascina viajar, comer, leer, conocer, charlar y estoy un poco harta de estar sola siendo bastante clara y espectacular”, cierra el texto.