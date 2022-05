Jimena Barón y una dura confesión en Instagram: "Hasta que te mueras"

La vocalista interactuó con el público a corazón abierto.

Jimena Barón es una de las artistas que más suele comentarle a los fanáticos sobre sus diferentes estados de ánimo. La artista es sincera con los seguidores cuando no se siente bien y no teme de manifestarlo a través de sus redes. En esta oportunidad interactuó con el público respondiendo preguntas a corazón abierto.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Jimena Barón abrió su corazón para contestarle las consultas a los seguidores. Una las primeras preguntas que respondió la modelo fue cuando le pidieron un consejo en materia de hombres. La artista escribió: "Proponerte no conocer a nadie y pasar tiempo con vos misma. Siempre aparecen cosas lindas cuando una logra conectar genuinamente con una misma. Cuando brillas porque sí, porque te querés y te gustas vos sin aval ni aprobación. Fijate ahí".

Jimena Barón también respondió cómo hizo para volver a confiar: "Cuando te rompen el corazón y te hacen cosas que vos nunca harías se te hace una especie de escudo, de caparazón duro e impermeable. Te sentís protegida, sí; pero al mismo tiempo tus sentimientos y tu sensibilidad que era linda e ingenua, se empiezan a pudrir por dentro. No hay que pudrirse por nadie. Hay que aprender y andar más despabilada. No dar, y dar, y seguir dando si no vuelve. El amor puro y desinteresado, la entrega absoluta, es oro. Dejar pudrir el oro es perder, saber compartirlo es ganar".

Con respecto a cómo alimentar el amor propio, Jimena Barón le dio a sus seguidores una técnica infalible para no dejarse para después. La artista compartió la siguiente reflexión: "Sos la única persona con la que vas a convivir 24/7 hasta que te mueras. Tenés que ser la mejor opción del planeta a menos que quieras convivir con una pelotuda, pensalo así, mejor ser una copada, ¿no?".

Jimena Barón dio su punto de vista sobre el poliamor

Uno de los seguidores de la intérprete de "Corazón de Cemento" quiso saber cuál es su opinión respecto al poliamor, sobre todo teniendo en cuenta que la artista actualmente está en pareja con Matías Palleiro, con quien se mostró muy cariñosa en el festejo de su cumpleaños número 35. Con total sinceridad, Jimena Barón expresó: "Lo respeto. No lo practico. Lo que tengo de parecer una loca, lo tengo de tradicional. A mí dame una casa con jardín, marido, perro, gato, bebés, parrilla, tinto, queso y dulce".