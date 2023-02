El drama de salud que enfrenta Jimena Barón: "No daba más"

La cantante y actriz reveló qué complicación de salud la aqueja. Jimena Barón dio a conocer el tratamiento que lleva adelante por su problema físico.

Jimena Barón contó cuál es el problema de salud que la afecta y cómo vie el tratamiento para contrarrestarlo. La cantante de hits como La Tonta y La Cobra aseguró que las afecciones que le causaba este problema de salud eran fuertes.

"Bueno no daba más del bruxismo. Mi dentista me recomendó el botox en la mandíbula pues tengo las muelas hechas miércoles de tanto machacar. Ahí estoy aplicándomelo y les dejo el video tal cual para que vean lo rápido y pavada que fue. Y ya me siento mejor, no puedo creer", enunció la exjurado de Bailando por un sueño en su historia de Instagram.

Barón compartió en su siguiente historia un video del momento en que el médico Duilio Cortella le aplicaba con una jeringa el botox en su mandíbula. "De paso muestro mi piel regia sin filtro", bromeó la cantante y actriz. Y sumó: "Y de paso muestro los productos que me dejan la piel regia", cuando enfocó las cremas y serums que usa.

El tierno mensaje de Jimena Barón a su hijo Momo en las redes sociales

"Amor mío. Hijo de mi corazón. Que más decirte? Que el 9 de marzo de 2014 hiciste brillar hasta el fondo del mar. Sos una persona increíble, mágica. Desde que llegaste, cambiaste todo para siempre y ya nada en mi vida es tan importante e inmenso como vos. Te amo Momo", comienza el texto escrito por Jimena Barón en su posteo, tras haber publicado Mi Felicidad, una canción dedicad a su único hijo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. Y sigue: "Sos un montón más de lo que soñé. Estoy muy feliz de haberte hecho esta canción que quiero tanto y va a durar toda la vida, como lo nuestro. Gracias por ser mi felicidad. Siempre. Mamá".

Jimena Barón hablo de su inminente tercer material discográfico

"Tengo este disco en el vientre hace más de 2 años! Se siente un gran alivio, una felicidad inmensa, mucha emoción y finalmente libertad! Este es solamente el comienzo, uno de los tantos capítulos de un proyecto largo, profundo, íntimo, complejo, lleno de emociones, dolores, decepciones, alegrías, traiciones, tristezas, felicidad y esperanza", comenzó su posteo la cantante, cuando se publicó el single La Araña. Y siguió: " Lleno de todo lo que tenía guardado en distintos lugares del alma y necesitaba sacar, cantar, ponerle música, explorar y compartir".