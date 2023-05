Jey Mammón recibió la peor noticia sobre La Peña de Morfi: "Termina todo"

Telefe tomó una drástica decisión sobre La Peña de Morfi, tras la denuncia que enfrenta Jey Mammón por parte de Lucas Benvenuto.

Jey Mammón, quien actualmente sigue alejado de la televisión tras la denuncia pública por abuso por parte de Lucas Benvenuto, recibió la peor noticia de Telefe. El conductor tenía la esperanza de volver a La Peña de Morfi (Telefe), pero recientemente, filtraron que el canal habría tomado una decisión inesperada. Aparentemente, Mammón volvió a recibir malas noticias para su regreso a la pantalla chica.

A raíz de esta denuncia, que prescribió en 2021 pero que Benvenuto sacó a la luz recientemente, Mammón se alejó de la televisión hasta que Telefe decidiera qué hacer con su situación. Mientras tanto, Georgina Barbarossa lo estuvo reemplazando en la conducción. Según le habían informado al conductor, su vuelta podría haber sido en 2023, pero aparentemente, el canal decidió lo contrario.

Según informó Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece), Mammón no volverá, Georgina seguirá bajo la conducción del programa hasta diciembre de 2023 y el programa podría llegar a su fin definitivo. "Me dijeron que La Peña termina en diciembre. No voy a decir con quién hablé, pero me dijeron que termina el contrato, termina todo. Habrá que ver si en el transcurso del año modifican la idea, pero en principio está pensado para que en diciembre termine todo”, adelantó Brey. Cabe destacar que Telefe aún no emitió ningún comunicado oficial al respecto, por lo que habrá que esperar para tener información más precisa.

La palabra de Romina Manguel, amiga de Gerardo Rozín, sobre Jey Mammón

Recientemente, Romina Manguel, quien mantenía una amistad con Gerardo Rozín, el exconductor del programa originalmente, quien falleció en 2022, se refirió al caso de Mammón. Cuando le preguntaron si Rozín habría elegido a Mammón para este puesto, la periodista declaró: “Él de Jey no me habló nunca, pero no sé porque no arreglaron con la persona que pensaba Gerardo, la que quería él. Georgina encima tampoco me convence, no sé si a Gerardo le hubiera gustado. Encima, cada vez que la agarran afuera de algún programa para preguntarle por el tema de Jey, no tiene una postura clara”.

Además, agregó que "invocan demasiado a Gerardo en este marco que es muy oscuro y a él nunca le hubiera gustado este nivel de escándalo, porque él se mantenía alejado de todo quilombo". "Obviamente que preserven el trabajo de la gente que trabaja ahí, que hagan otro programa, obvio, pero que bajen el programa y suelten a Gerardo, que ese programa era hermoso, lo mantenía muy orgulloso, y lo amó siempre”, concluyó.