Internas en Los 8 Escalones: el enfrentamiento de Guido Kaczka con Carmen Barbieri que nadie esperaba

Guido Kaczka realiza algunas modificaciones en Los 8 Escalones y se filtró que hay una tensa relación con Carmen Barbieri. Qué pasó con las figuras de El Trece.

Guido Kaczka se encuentra en una situación sumamente incómoda, en el marco de un puñado de modificaciones en la estructura de Los 8 Escalones. El conductor de programa de preguntas y respuestas que se emite por El Trece tuvo algunos cruces con Carmen Barbieri y se revelaron los motivos.

Marina Calabró brindó todos los detalles de este inesperado enfrentamiento en Lanata Sin Filtro, el programa de Jorge Lanata por Radio Mitre de la cual es columnista de espectáculos. "Está un poco fastidiado con Carmen Barbieri porque hay algunos faltazos de ella. Algunos justificados por cuestiones médicas, pero por otro lado me decían que esta semana les dijo: 'Me quedo toda la semana en Mar del Plata porque necesito descansar'. Y Guido es obsesivo del laburo y esto medio que lo vive como desinterés", explicó.

Además, reveló que el conductor de Los 8 Escalones relojeó el escándalo mediático de Fede Bal con su expareja Sofía Aldrey, situación que generó el testimonio de Carmen, la mamá del actor. "La ve muy repetida en los programas, como que en medio del Fedegate, todos le ponen el micrófono y Guido la ve en cadena nacional y el que le garpa es él", precisó Calabró.

Es por esto que se generó una interna en el programa de El Trece, que sufrió algunas modificaciones que ya salieron a la luz. En primer lugar, Martín Liberman renunció como jurado luego de que Guido Kaczka le pidiera que no esté fijo y no llegaran a ningún acuerdo. "Preferiría que se mantenga más ajena a los problemas personales. Están buscando jurado rotativo para acotar un poco sus participaciones. No va a haber desvinculaciones, pero hay una molestia", sostuvo en el cierre de la columna.

Guido Kaczka le salvó las papas a los rumores de renuncia de Adrián Suar: qué pasó en El Trece

Los 8 Escalones es de los programas más exitosos de la televisión argentina, incluso en medio de la crisis que atraviesa El Trece. En este contexto, ocurrió una situación en la que Guido Kaczka le dio un poco de tranquilidad a Adrián Suar, el gerente de programación del canal.

Después de aquella revelación de posible renuncia por parte de Adrián Suar en Nadie Dice Nada, el ciclo conducido por Nico Occhiato en Luzu TV, se especuló en cuándo se iba a dar ese momento. Mientras "El Chueco" continúa al frente de la gerencia con algunos vaivenes en torno al rating, Guido Kaczka, conductor de Los 8 Escalones, dejó una marca registrada.

Es que en la emisión del viernes 17 de febrero del programa de preguntas y respuestas, el rating llegó a buenos números. Tan es así, que Los 8 Escalones hizo la mejor marca en lo que va del 2023 con 8.7 puntos, acercándose de a poco a lo que mide por momentos la sección de Gran Hermano llamada Espiando la casa por Telefe, su competencia más directa, que ha hecho alrededor 13 puntos.

La cuenta de Twitter ARGTV dedicada al espectáculos y las métricas de la televisión tituló este logro como "Guido salvador". Mientras tanto, El Trece reacomoda su grilla de programación con la modificación en los horarios de algunos programas, como Socios del Espectáculo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares como conductores, o Los Desconocidos de Siempre con Alex Caniggia, así como también el lanzamiento de estrenos: la serie Argentina: Tierra de Amor y Venganza y ¿De qué signo sos?, el programa que conduce Lali González.