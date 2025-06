Viviana Canosa y una confesión que dejó mudos a todos.

La tensión en el canal eltrece llegó a un punto crítico, y Viviana Canosa no se quedó callada. Durante una charla con Jorge Rial en el streaming de Carnaval, la conductora se desahogó sobre su situación laboral y reveló que “los directivos de eltrece quieren bajarla del aire”. A pesar de que su programa, Viviana en vivo, todavía se emitió, parece que su futuro en la señal está en una cuerda floja.

Canosa no se guardó nada y se refirió a las presiones que sintió por parte de las autoridades del canal, cuestionando su rol: “Me llamaron y me dijeron que no puedo hacer un programa político entonces, ¿para qué me llamaron? Yo debuté y al segundo día, ellos me querían echar a la mierda. Todos los días hago el programa con los huev... en la garganta para no auto censurarme”.

Canosa también se refirió a lo que siente respecto a las etiquetas que la caracterizan como problemática. Expresó que en los últimos años estuvo en “los lugares incorrectos” y que a menudo sintió que no podía expresarse libremente: “No me siento contenida en ninguno de los canales que estuve. Quedo como la conflictiva, la mina que hace quilombo”.

En medio de esta tormenta, la periodista decidió hacer una pausa y tomarse unos días para ella, alegando que llevó un tiempo sintiéndose angustiada: “Me voy a tomar 3 días por algo personal. Lo pedí hace mucho tiempo y cuando me lo dieron, sentí alivio”. La situación de Canosa es un verdadero dilema: no quiere ceder ante la presión, pero sabe que el costo puede ser alto. Sus palabras ya suenan a despedida, dejando a sus seguidores en estado de alerta.

Cuestión de Peso volverá a su horario original tras la salida de Canosa de El Trece

Ángel de Brito y las panelistas de LAM hablaron sobre la desvinculación de Viviana Canosa de El Trece y revelaron qué programa ocupará la franja que deja vacante la periodista. Se trata de un clásico de la emisora que tiene muchas temporadas y que ya se encuentra en la pantalla, pero cambiará de horario.

De Brito y el equipo de su ciclo de espectáculos aludieron a que los motivos de la salida de Canosa de El Trece serían las bajas marcaciones de rating que genera y los problemas que le generarían al canal los dichos de la periodista al aire. "La va a reemplazar Cuestión de Peso, que iría en ese horario desde julio, agosto, vuelve a su horario", comentó el conductor de América TV.

"En el lugar de Cuestión de Peso va a ir el programa de Homero Pettinato, va a ser un programa de juegos. Reacción en Cadena se va a llamar", continuó su descargo el periodista. De Brito tambvién aludió a los rumores del paso de Viviana Canosa a C5N, pero aclaró que no hay nada concreto al respecto: "Se va a quedar en el streaming (de Rial) seguramente". "Con lo capaz que es, qué loco que se vaya de todos lados mal. Ella tendría que parar un poco y fijarse. Se fue mal de Majul, de Rivadavia, de acá también", acotó la panelista Yanina Latorre sobre los traspiés de Canosa en los últimos años.