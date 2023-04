Internas en Bailando por un sueño: la figura cercana a la producción que rechazó a una ex Gran Hermano

Una de las figuras cercanas al entorno de la producción de Bailando por un sueño destrozó a una exparticipante de Gran Hermano. Las internas antes de que empiece el programa de Marcelo Tinelli en América TV.

Una de las personas cercanas a la producción del Bailando destrozó a una ex GH que suena para participar del programa

Una de las personas cercanas a la producción del Bailando destrozó a una ex GH que suena para participar del programa

En la antesala del inicio de Bailando por un sueño que conducirá Marcelo Tinelli en América TV, comenzaron algunas internas entre una figura cercana a la producción y una exparticipante de Gran Hermano que suena fuerte para ser una de las competidoras. En este contexto, las redes sociales ardieron y la figura del reality show de Telefe salió con los tapones de punta.

Se trata de Lourdes Sánchez, la pareja del "Chato" Prada, histórico productor de Marcelo Tinelli en los reality shows que realizó a lo largo de los años. La mediática fue invitada a LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, y expresó sus sensaciones frente a los rumores que ponían a algunos participantes de la edición 2022/23 de Gran Hermano en Bailando por un sueño.

"No me gusta Coti Romero para el Bailando", expresó Lourdes Sánchez sin tapujos. Es que la correntina es una de las que suenan para el programa al igual que Julieta Poggio y Tomás Holder, quien ya fue confirmado. Sin embargo, la joven no se quedó atrás y lanzó un comentario a través de su cuenta de Twitter.

"Jardín din din de flores", escribió Coti sobre un posteo donde varios fanáticos de ella se burlaban de la pareja del "Chato" Prada por un episodio ocurrido años anteriores en el reality show conducido por Marcelo Tinelli. Si bien no está del todo confirmada su participación, de ser así, se verá un tenso ida y vuelta con Lourdes, quien seguramente estará presente en el estudio de América TV.

Tinelli definió al jurado del nuevo Bailando en América TV: quiénes son

Marcelo Tinelli ya tendría el jurado definido para la nueva versión del Bailando, que regresará a la pantalla pero lo hará en América TV tras su desembarco como figura y también como gerente artístico. Inclusive, el conductor ya habría hablado con los cuatros jueces que formarán parte de la competencia y está listo para empezar con el casting de bailarines y coaches.

Después de casi dos décadas como figura excluyente en El Trece, Marcelo Tinelli dejó el canal del Grupo Clarín y se mudó a América TV, donde también desembarcó como gerente artístico. Mucho se especuló con qué producto llevaría adelante el conductor en su llegada a la pantalla de América, pero rápidamente el propio Tinelli confirmó que lo haría con Showmatch y una nueva versión del Bailando. Prácticamente de inmediato comenzaron los rumores sobre quiénes serán los encargados de impartir justicia y qué famosos competirán.

Según detalló Diario Show, los jueces para el regreso de uno de los productos más exitosos de Tinelli son: Carolina "Pampita" Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito. Si bien todavía no están cerrados sus contratos, el conductor ya tiene el "sí" de los cuatro, con quienes ya habló sobre lo que se viene en la pantalla de América TV.