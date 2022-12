Inesperado: una figura de Socios del espectáculo se va a Intrusos

Una de las panelistas más destacadas de Socios del espectáculo dejará el programa a fin de año y se irá a Intrusos, la principal competencia.

Una de las figuras más destacadas del panel de Socios del espectáculo anunció de forma inesperada que dejará el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de El Trece y se irá a Intrusos, la principal competencia. "Este trabajo ya sabemos cómo es", aseguró la panelista luego de que se revelara al aire su desvinculación del programa.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sorprendieron a todos en el comienzo del 2022 al mudarse a El Trece, luego de un gran año conduciendo Intrusos en América TV. Junto con ellos, los periodistas se llevaron a dos panelistas por las que debieron pelear con uñas y dientes, según contaron los propios conductores: Karina Iavícoli y Paula Varela.

Pero en las últimas horas, Lussich confirmó al aire de forma inesperada que una de ellas dejará el programa de El Trece cuando termine el año. "No hay nada raro para contar. Este trabajo ya sabemos cómo es, uno va a un lugar, vuelve, se vuelve a ir. No pasó nada raro, no busquen donde no hay", contó Karina Iavícoli sobre su decisión de abandonar Socios del espectáculo.

En ese sentido, la panelista agregó: "Me voy de un lugar donde la pasé, y la estoy pasando todavía porque me voy la semana que viene, que ya arrancaban mis vacaciones, súper bien, donde nos divertidos, crecimos, nos peleamos, como pasa en todos lados, por supuesto". Además, Iavícoli explicó que tomó la determinación de Socios del espectáculo por una cuestión "de horarios", para poder pasar más tiempo con su familia.

"Vuelvo a Intrusos", reconoció la panelista de forma sorpresiva respecto a dónde estará durante el 2023. Por otra parte, Iavícoli también aprovechó para agradecerle tanto a los directivos del canal como a sus compañeros de programa. "No es que los deje de último lugar, pero sí son los que se la jugaron por mí, por insistir que me trajeran acá", cerró la panelista dirigiéndose directamente a Pallares y Lussich.

Fuerte acusación de una figura de El Trece a Flor de la V: "Aflojá un poco"

Un cronista de Socios del espectáculo le preguntó a Flor De la V si Marisa Brel le enviaría una carta documento y la diva le respondió: "No, a mí no, a Laura. Pero no creo que lo haga. Chau, chau. Tengo que buscar a mis hijos, chau". Después de dar esas declaraciones, la actriz de televisión y teatro se subió al auto para ir al colegio de Paul e Isabella Goycochea.

"¿Pero Florencia de la V no se dedica a lo mismo que nosotros? Me llama la atención que se suba a un auto, nos dé la nuca y se vaya así... Florencia, fuiste panelista, ahora sos conductora, te dedicaste al teatro en Carlos Paz", soltó enojada Mariana Brey desde el estudio de Socios del Espectáculo, indignada con la actitud que De la V había tenido con el cronista de su ciclo. Y agregó: "Aflojá un poco, no podés subirte al auto así, sin dar una nota. Me parece que es una actitud que, a ella en lo personal siendo la conductora de hoy un programa de espectáculos, atrasa. No podés hacer eso".

No es el primer conflicto entre Flor de la V y Socios del Espectáculo, ya que hace algunas semanas Rodrigo Lussich se pronunció en contra de la conductora por haber ofrecido información al aire que había sido conseguida por Socios sin citar al ciclo de El Trece. "Nosotros pasamos cosas y decimos 'gentileza Intrusos' y vos decí 'la vi a la mamá (de L-Gante) en Socios'. Decilo que no te va a pasar nada, Flor. No te va a pasar nada malo. No te va a salir un afta en la boca, no te va a pasar nada si decís 'la vi en Socios'. Es un programa de televisión", soltó el conductor.