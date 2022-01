Inesperado comentario de Fede Bal al hablar de Laurita Fernández: "No está más en mi vida"

El actor se sinceró sobre cómo fue su relación con la bailarina y conductora de televisión.

Fede Bal se refirió al tatuaje de la boca de Laurita Fernández que tiene en su pecho, al que la bailarina recientmente aludió y contó cómo se enteró que era dedicado a ella. El actor se habló de cómo lo tomó su actual pareja el enterarse de que el diseño que lleva en su cuerpo fue inspirado en su ex novia.

El hijo de Carmen Barbieri fue consultado en Intrusos sobre si la revelación de su madre en relación al significado de su tatuaje le había traído problemas con su novia y respondió: "No me metió en ningún problema, estoy muy bien y muy tranquilo". El exparticipante del Bailando dejó en claro que ve a su relación con Fernández como algo caducado: "Es algo de mi pasado que viví con una pareja que tuve, que ustedes la conocen y ahora sale todo a la luz".

"¿Por qué me lo taparía? Mi pareja actual lo sabe", expresó Bal, sobre la opción de ocultar el diseño que escogió para tatuarse en su momento. Si bien muchas personas que tiene tatuajes relacionados a sus ex parejas elijen borrarlos o taparlos, el actor no tiene esa necesidad. A continuación, el artista lanzó: "Es el tatuaje de la boca de una pareja con la que compartí mucho tiempo, a quien amé muchísimo".

La relación de Federico Bal con sus tatuajes y por qué no se los borra

En su descargo, Bal dejó en claro que utiliza a sus tatuajes como un registro de las diferentes etapas de su vidsa y, desde esa perspectiva, sería inverosímil borrar alguno de ellos: "Yo tengo muchas cosas que me pasaron en la vida reflejadas en los tatuajes porque me gusta esa cultura". Luego, el actor aludió de manera directa a la razón por la que no se tapará el tatuaje: "No es que me lo voy a tapar porque ya no está más en mi vida, porque en algún punto todos nuestros ex siguen estando”.

Laurita Fernández sobre la sobreexposición de situaciones íntimas de Fede Bal

"Él siempre tenía tendencia a contar las cosas pero uno lo manejaba como podía", comenzó la bailarina en LAM, sobre algunos cortocircuitos que tenía con Bal cuando estaban juntos. "Me hubiese gustado que algunas cosas no las cuente pero bueno, cada uno hacía lo que podía y quería", siguió y cerró: "Yo también lo conocí de esa manera, no voy a renegar de cómo era".