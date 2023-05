Inesperado anuncio de Jey Mammón tras el escándalo: "Hoy es el día"

El actor se mostró feliz y acompañado en un evento familiar. Jey Mammón compartió un momento de su intimidad con sus seguidores de Instagram.

Jey Mammón compartió en sus redes sociales un posteo que llamó la atención de sus seguidores, después de la cancelación masiva al músico por la denuncia de Lucas Benvenuto. El humorista recibió un sinfín de comentarios en su publicación, muchos de apoyo y muchos condenatorio.

"Festejando el cumpleaños de mi mamá Ana María en familia. También hoy es el día de la madre en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y muchos países más. Feliz día para todas las mamás. Los quiero", escribió Mammón en el pie de foto de su publicación, en la que compartió una serie de fotos en las que se mostró con su madre y familia en una tarde de domingo.

El actor y conductor de televisión se mostró feliz y eso causó cierta sorpresa, debido al estado en que el artista se mostró hace algunas semanas cuando estalló el escándalo mediático a raíz de la denuncia de Lucas Benvenuto. Varias personalidades del mundo del arte y la comunicación se pronunciaron con amor hacia Jey Mammón en la sección de comentarios: "Te quiero", Flor Peña; "Abrazo", Oscar Mediavilla; "Amor y saludos a tu madre", Roberto Piazza; "Abrazo, Jey", Alejo García Pintos. Además, otras celebridades decidieron dejarle emoticones de corazón al músico, como Grecia Colmenares, Julieta Ortega y Luciana Salazar.

La palabra de Georgina Barbarossa sobre el futuro laboral de Jey Mammón en Telefe

"Ese momento no fue incómodo para nada. Yo ni me enteré. Es el programa de Jey. Cuando fue todo su despelote, estaba en el cúspide de la ola. Este (La Peña de Morfi) es el programa de Jey y conduce como los dioses, lo hace fantásticamente bien, hace unas entrevistas increíbles y es un músico de la hostia, entonces es lógico que la gente lo extrañe", enunció Barbarossa en diálogo con LAM. Y agregó: "Ahora hay que bancarlo y ver qué es lo que va a suceder, es un momento en el que está todo caliente. No es que me moleste, yo lo quiero a Jey pero no me gusta más hablar del tema. Creo que hay que dejar todo en stand by y Jey tiene que poder ordenarse y volver a tener su lugar, tiene que volver a trabajar de una u otra manera. Quizás ahora trabaje desde su casa, no sé como es el tema".